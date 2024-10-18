Мобілізація в Україні: що чекає на тих, хто досі не оновив дані

За словами представника Сумського ОТЦК Сергія Монукало, якщо людини немає за адресою реєстрації, формується запит у Національну поліцію щодо подачі в розшук. Військовозобов'язані, які не оновили дані, автоматично вносяться в базу як порушники правил військового обліку.

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У 2024 році в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язав усіх військовозобов'язаних оновити свої персональні дані до 16 липня. Заступник начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК полковник Сергій Монукало розповів в інтерв'ю виданню "Главред", що чекає на тих, хто не виконав цю вимогу.

Як розшукують військовозобов'язаних

За словами Монукало, тих, хто не оновив свої дані, шукають здебільшого через "Укрпошту" або адресне сповіщення. Представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відвідують за місцем реєстрації, залишають повідомлення з точним описом вкладення. Полковник наголосив, що повістка, залишена без конверта або опису вкладення, не вважається врученою належним чином. Також не вважається повідомленою людина, якщо родичі відмовилися приймати повістку або повідомили, що військовозобов'язаний не проживає за вказаною адресою.

"Повістка без опису, без конверта, кинута в поштову скриньку, не є належним чином врученою — тільки поштовим вкладенням або особисто в руки. Як не вважається належним чином повідомленою особа, чиї родичі або взяли повістку, або не взяли і заявили, що особа не проживає за місцем проживання", — нагадав він.

Що відбувається далі

Якщо за вказаною адресою людина не проживає, на підставі цих даних формується запит у Національну поліцію про подання в розшук. Військовозобов'язані, які не оновили дані, автоматично вносяться в базу як порушники правил військового обліку. Після цього щодо них може бути розпочато відповідне провадження.

Відповідальність за порушення

Порушення правил мобілізаційного обліку тягне за собою не тільки адміністративні заходи, а й потенційні наслідки, такі як притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від військової служби. Тому оновлення даних у ТЦК є важливим кроком для дотримання законодавства та уникнення можливих санкцій.

Нагадаємо, Сергій Монукало також розповів, якщо повістку було надіслано на адресу, зазначену в реєстрі "Резерв+", військовозобов'язаний вважається належним чином сповіщеним.

Нагадаємо також, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь висловив думку про те, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не допоможе Україні зупинити війну, оскільки в сучасних конфліктах вирішальне значення мають технології, а не кількість особового складу.