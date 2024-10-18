Мобилизация в Украине: что ждет тех, кто до сих пор не обновил данные

По словам представителя Сумского ОТЦК Сергея Монукало, если человека нет по адресу регистрации, формируется запрос в Национальную полицию о подаче в розыск. Военнообязанные, не обновившие данные, автоматически вносятся в базу как нарушители правил воинского учета.

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В 2024 году в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязал всех военнообязанных обновить свои персональные данные до 16 июля. Заместитель начальника сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК полковник Сергей Монукало рассказал в интервью изданию "Главред", что ожидает тех, кто не выполнил это требование.

Как разыскивают военнообязанных

По словам Монукало, тех, кто не обновил свои данные, ищут в основном через "Укрпочту" или адресное оповещение. Представители территориальных центров комплектования (ТЦК) посещают по месту регистрации, оставляют уведомления с точным описанием вложения. Полковник подчеркнул, что повестка, оставленная без конверта или описания вложения, не считается врученной надлежащим образом. Также не считается уведомленным человек, если родственники отказались принимать повестку или сообщили, что военнообязанный не проживает по указанному адресу.

"Повестка без описания, без конверта, брошенная в почтовый ящик, не является должным образом врученной – только почтовым вложением или лично в руки. Как не считается надлежащим образом уведомленным лицо, чьи родственники, либо взяли повестку, либо не взяли и заявили, что лицо не проживает по месту жительства", – напомнил он.

Что происходит дальше

Если по указанному адресу человек не проживает, на основании этих данных формируется запрос в Национальную полицию о подаче в розыск. Военнообязанные, не обновившие данные, автоматически вносятся в базу как нарушители правил воинского учета. После этого в их отношении может быть начато соответствующее производство.

Ответственность за нарушение

Нарушение правил мобилизационного учета влечет за собой не только административные меры, но и потенциальные последствия, такие как привлечение к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы. Поэтому обновление данных в ТЦК является важным шагом для соблюдения законодательства и избежания возможных санкций.

Напомним, Сергей Монукало также рассказал, если повестка была отправлена на адрес, указанный в реестре "Резерв+", военнообязанный считается надлежащим образом оповещенным.

Напомним также, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь высказал мнение о том, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет не поможет Украине остановить войну, так как в современных конфликтах решающее значение имеют технологии, а не количество личного состава.