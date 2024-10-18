Мобилизация в Украине: что делать, если повестка пришла на старый адрес

По словам начальника Сумского ОТЦК Сергея Монукало, если повестка была отправлена на адрес, указанный в реестре "Резерв+", военнообязанный считается надлежащим образом оповещенным.

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В условиях всеобщей мобилизации и военного положения в Украине мужчины призывного возраста могут получать повестки, в том числе и по почте. Возникает вопрос: что делать, если повестка поступила на старый адрес или военнообязанный ее не получил? Об этом пишет "Главред".

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Заместитель начальника Сумского областного центра комплектования Сергей Монукало в интервью изданию объяснил, как действовать в такой ситуации. По его словам, если военнообязанный не получил повестку из-за смены места жительства или отсутствия по указанному адресу, это все равно считается надлежащим оповещением.

Как определяется надлежащее оповещение

Если повестка была отправлена на адрес, указанный в реестре "Резерв+", военнообязанный считается надлежащим образом оповещенным. Это подтверждается либо получением повестки, либо почтовым уведомлением об отказе в получении или непроживании по указанному адресу. Даже если военнообязанный не обновил свои данные о месте жительства, он остается ответственным за неявку в военкомат.

Ответственность за неявку

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за нарушение мобилизационного законодательства предусмотрены штрафы. По статье 210-1, штраф может составлять от 17 000 до 25 500 гривен. Если военнообязанный не явился после получения повестки, или было обнаружено, что он не проживает по указанному адресу, формируются материалы для его розыска.

"После того, как поступает сообщение, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, на основании этого материала формируется запрос в Национальную полицию о подаче в розыск. Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил воинского учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство", — рассказал Монукало.

Что происходит после розыска

Если военнообязанный был задержан, даже в другой области, его доставляют в ближайший территориальный центр комплектования, где составляется протокол об административном правонарушении. В соответствии со степенью нарушения, принимается решение, которое утверждает начальник ТЦК.

Напомним, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь высказал мнение о том, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет не поможет Украине остановить войну, так как в современных конфликтах решающее значение имеют технологии, а не количество личного состава.