Студенты и аспиранты дневной и дуальной формы обучения имеют право на отсрочку от мобилизации, однако иногда ТЦК может отказать заявителям, и в таком случае учащихся вузов могут мобилизовать, говорят юристы.

Related video

В статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации: говорится, что призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру. Об этом пишет Фокус в статье "Мобилизация студентов и аспирантов: почему ТЦК отказывают ученикам вузов в отсрочке".

Ростислав Соботник, юрист MORIS, объяснил: в соответствии с абз. 2 п. 63 Порядка № 560, в случае принятия комиссией ТЦК решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный, подлежащий призыву на военную службу по мобилизации, направляется на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. А в случае признания годным к военной службе он может быть мобилизован.

Важно

Некоторых студентов мобилизуют в ВСУ в октябре: кого это касается

"В то же время, в случае подачи военнообязанным повторно заявления о предоставлении отсрочки (рекомендуется узнать входящий регистрационный номер такого заявления в канцелярии ТЦК и СП или попросить его сфотографировать с входящим номером), такой военнообязанный до принятия решения комиссией ТЦК и СП не направляется для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе. Если ему пытаются вручить повестку, надо сообщить, что им подано заявление о предоставлении отсрочки, сообщить представителям ТЦК и СП входящий регистрационный номер заявления и сообщить, что в силу пункта 63 постановления КМУ № 560 до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе", — сообщил в комментарии Фокусу Ростислав Соботник.

Если студент подал документы на отсрочку, он не должен направляться на ВВК Фото: Открытые источники

Итак, если ТЦК предоставила студенту отказ в отсрочке, то его могут мобилизовать. Однако, говорит юрист, в случае повторной подачи заявления в ТЦК и СП на отсрочку вместе с копией документа, удостоверяющего факт обучения на дневной форме в конкретном учебном заведении, студентов и аспирантов не должны направлять на медицинский осмотр.

"В случае подачи военнообязанным повторно заявления о предоставлении отсрочки (рекомендуется узнать входящий регистрационный номер такого заявления в канцелярии ТЦК и СП или попросить его сфотографировать с входящим номером), такой военнообязанный до принятия решения комиссией ТЦК и СП не направляется для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе. Если ему пытаются вручить повестку, надо сообщить, что им подано заявление о предоставлении отсрочки, а также сообщить представителям ТЦК и СП входящий регистрационный номер заявления и что в силу пункта 63 постановления КМУ №560 до принятия решения соответствующей комиссией не направляется для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе", — говорит Ростислав Соботник.

Важно

Без отсрочки не тот спрос: в МОН рассказали, сколько украинцев отвадили от аспирантуры

Ранее Фокус писал, что не все педагогические работники имеют право на отсрочку. Это касается лишь тех случаев, когда учитель работает в школе не на основной работе, а по совместительству.

Напомним, в Украине тех военнообязанных, кто не обновил свои данные, ищут в основном через "Укрпошту" или адресное оповещение.