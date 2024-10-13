Отсрочка от мобилизации: кто из педагогических работников имеет на нее право и при каких условиях

Не все педагогические работники имеют право на отсрочку. Это касается только тех случаев, когда учитель работает в школе не на основной работе, а по совместительству.

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В Украине продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Однако определенные категории населения имеют право на отсрочку, в частности, педагогические работники. Однако не все педагоги могут ее получить. В материале "РБК-Украина" рассказывается о том, кто из педагогов имеет право на отсрочку и что делать, если такому лицу вручили повестку несмотря на "бронь".

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Призыву не подлежат:

научно-педагогические и научные работники, которые преподают в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования и имеют научную степень;

работники, которые преподают в учреждениях профессионального предвысшего, профессионально-технического и среднего образования.

Однако у них есть право на отсрочку от мобилизации только в случае, если эти категории работают на 0,75 ставки. В случае, если учитель работает на полставки, то он подлежит мобилизации.

В соответствии с "мобилизационным" законом, работа в заведении образования должна быть не по совместительству, а основной. По этой причине занятость должна составлять не менее 0,75 ставки.

Стоит добавить, что отсрочка предоставляется только научным и научно-педагогическим работникам. Поэтому лаборанты, методисты и библиотекари, или другие специалисты, работающие в учебных заведениях, не имеют права на отсрочку.

Порядок оформления отсрочки определяется соответствующим постановлением Правительства. Проверка оснований для ее предоставления и оформления осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Что делать педагогу в случае получения повестки

В этом случае научный, научно-педагогический или педагогический работник, у которого есть отсрочка, приходит в ТЦК с:

заявлением о предоставлении отсрочки на имя председателя ТЦК в двух экземплярах, один из которых с отметкой о регистрации оставить себе;

оригиналами или заверенными нотариально копиями письменных доказательств, подтверждающих основания предоставления отсрочки.

К документам, подтверждающим основания предоставления отсрочки, относятся:

оригинал справки с подписью руководителя учебного заведения о работе в данном заведении по основному месту работы с указанием наименования занимаемой им должности (должностей) и его педнагрузки на занимаемой должности в процентах ставки;

заверенная нотариально копия документа о получении ученого звания и/или ученой степени (для научных и научно-педагогических работников).

Напомним, 7 августа 2024 года президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать до 9 ноября.

Ранее Фокус писал, что украинцы, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, должны быть готовы впоследствии оказаться на службе в ВСУ. Дело в том, что войска постоянно нуждаются в пополнении.