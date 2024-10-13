Відстрочка від мобілізації: хто з педагогічних працівників має на неї право і за яких умов

Не всі педагогічні працівники мають право на відстрочку. Це стосується лише тих випадків, коли вчитель працює в школі на основній роботі, а за сумісництвом.

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В Україні триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Однак певні категорії населення мають право на відстрочку, зокрема, педагогічні працівники. Однак не всі освітяни можуть її отримати. В матеріалі "РБК-Україна" розповідається про те, хто з педагогів має право на відстрочку і що робити, якщо такій особі вручили повістку попри "бронь".

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Призову не підлягають:

науково-педагогічні та наукові працівники, які викладають у закладах вищої та фахової передвищої освіти й мають науковий ступінь;

працівники, які викладають у закладах фахової передвищої, професійно-технічної та середньої освіти.

Однак у них є право на відстрочку від мобілізації тільки у випадку, якщо ці категорії працюють на 0,75 ставки. У випадку, якщо вчитель працює на пів ставки, то він підлягає мобілізації.

Відповідно до "мобілізаційного" закону, робота в закладі освіти має бути не за сумісництвом, а основною. З цієї причини зайнятість повинна складати не менше 0,75 ставки.

Варто додати, що відстрочка надається лише науковим та науково-педагогічним працівникам. Тому лаборанти, методисти та бібліотекарі, або інші спеціалісти, які працюють в закладах освіти, не мають права на відстрочку.

Порядок оформлення відстрочки визначається відповідною постановою Уряду. Перевірка підстав щодо її надання та оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Що робити педагогу в разі отримання повістки

В цьому випадку науковий, науково-педагогічний чи педагогічний працівник, у якого є відстрочка, приходить до ТЦК із:

заявою про надання відстрочки на ім'я голови ТЦК у двох примірниках, один з яких із відміткою про реєстрацію залишити собі;

оригіналами чи посвідченими нотаріально копіями письмових доказів, що підтверджують підстави надання відстрочки.

До документів, що підтверджують підстави надання відстрочки, належать:

оригінал довідки з підписом керівника закладу освіти про роботу в даному закладі за основним місцем роботи із зазначенням найменування займаної ним посади (посад) та його педнавантаженність на обійманій посаді у відсотках ставки;

посвідчена нотаріально копія документа про отримання вченого звання та/або наукового ступеня (для наукових і науково-педагогічних працівників).

Нагадаємо, 7 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні режиму воєнного стану та загальної мобілізації. Вони діятимуть до 9 листопада.

Раніше Фокус писав, що українці, які мають право на відстрочку від мобілізації, мають бути готові згодом опинитись на службі у ЗСУ. Річ в тім, що війська постійно потребують поповнення.