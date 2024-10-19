Законодательство предоставляет учащимся высших учебных заведений право на получение отсрочки. Однако в последнее время нередко студентам и аспирантам присылают письменный отказ в отсрочке. Фокус исследовал, какие причины перечислены в таких письмах от комиссий и могут ли мобилизовать студентов без предоставленной ТЦК отсрочки.

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Вопрос мобилизации студентов и аспирантов в Украине регулируется в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там указывается, что студенты и аспиранты дневной и дуальной формы обучения имеют право на отсрочку. Однако, как выяснилось, реализовать такое право все сложнее, ведь в ТЦК тщательно рассматривают предоставленные учениками вузов документы и могут отказывать в отсрочке из-за неверно написанного заявления на имя председателя ТЦК. Подробно — в материале Фокуса.

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28-летний Алексей второй год учится в аспирантуре одного из столичных вузов на дневной форме. Он рассказал, что последний раз получил от ТЦК справку об отсрочке в марте, а действующей она была — до мая 2024 года. "После этого я четыре раза еще в этом году приезжал в ТЦК, предоставлял документы, последний раз в конце сентября, но ни разу не получал справку об отсрочке ни на электронную почту, ни на свой адрес — в почтовый ящик. И вот недавно письмо от ТЦК пришло — там сообщили, что в отсрочке отказано", — рассказал Фокусу Алексей. Он также предоставил изданию фотографию письма, которое получил от ТЦК. Там говорится, что отказ связан с ошибкой формы заявления, а еще — в комиссии не смогли прочитать QR-код на справке, которую Алексею выдали в университете.

ТЦК может отказать в отсрочке из-за неверной формы заявления Фото: Фокус

Вадим Диденко, помощник юриста MORIS, рассказал: подача заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации на особый период по форме, отличной от той, которая закреплена в приложении 4 к Порядку №560, с учетом принципа разумности (при условии отражения в таком заявлении всех необходимых сведений) не может считаться существенным нарушением законодательства и выступать самостоятельным основанием для отказа в предоставлении отсрочки. "В то же время, необходимо учитывать, что иногда комиссия ТЦК и СП достаточно формально толкуют букву закона и может отказать в предоставлении отсрочки даже из-за ненадлежащей формы заявления", — говорит Вадим Диденко.

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"На практике мы не встречали таких случаев, когда студентам отказывают в предоставлении отсрочки из-за неправильно заполненного заявления на отсрочку. Однако в таком случае студент имеет право повторно подать в ТЦК и СП документы, необходимые для предоставления отсрочки", — рассказывает Фокусу советник, адвокат GRACERS Сергей Савинский. Следовательно, по утверждению юриста, ТЦК не имеет права не принять повторно документы от студентов и аспирантов. Это значит, что в суд можно и не обращаться в случае отказа (о чем указывают представители ТЦК в письме).

Что касается неверной формы заявления на отсрочку, то, говорят юристы, дело в том, что в августе Кабмин изменил эту форму постановлением №930 от 16.08.2024, тогда правительство внесло изменения, дополнив форму заявления на отсрочку — Приложение 4. Но в ТЦК об этих изменениях, естественно, студентам и аспирантам никто не сообщил — многие учащиеся вузов в августе и сентябре продолжали отдавать ТЦК заявления на старой форме.

Если ТЦК отказала в отсрочке, можно снова подать заявление и документы, говорят юристы Фото: Чернівецький промінь

"От 16.08.2024 студенты и аспиранты должны подавать в ТЦК т СП заявление на отсрочку (приложение 4), а также справку о соискателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования соответствующим учебным заведением", — отметил Сергей Савинский.

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Ростислав Соботник, юрист MORIS, рассказал, что студенты и аспиранты могут повторно обратиться в комиссию при ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки, учитывая мотивы, по которым было отказано в предоставлении такой отсрочки по первому заявлению: добавить справку той формы, которая установлена Порядком, копию военно-учетного документа (бумажного или электронного из приложения "Резерв+"), распечатать более качественную скан-копию документа, который не удалось идентифицировать комиссии, и тому подобное.

Ключевой документ для отсрочки для аспирантов и студентов — справка о соискателе образования, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования

"Законодательство не ограничивает граждан в праве повторно обратиться в комиссию при ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки. Если повторно предоставленное заявление о предоставлении отсрочки будет проигнорировано комиссией или по результатам его рассмотрения заявителю будет вручен отказ, можно обратиться с жалобой к руководителю ТЦК и СП с жалобой на решения должностных лиц комиссии, обосновав мотивы, по которым они (по убеждению заявителя) являются неправомерными. Если указанные действия не дали желаемого результата и заявление о предоставлении отсрочки осталось без надлежащего рассмотрения, следует обращаться в суд в порядке административного судопроизводства", — говорит юрист.

Мобилизация из-за отказа ТЦК: как действовать студентам и аспирантам

Ростислав Соботник говорит, что, в соответствии с абз. 2 п. 63 Порядка №560, в случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный, подлежащий призыву на военную службу по мобилизации, направляется на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. А в случае признания годным к военной службе он может быть мобилизован.

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"В то же время, в случае подачи военнообязанным повторно заявления о предоставлении отсрочки (рекомендуется узнать входящий регистрационный номер такого заявления в канцелярии ТЦК и СП или попросить его сфотографировать с входящим номером), такой военнообязанный до принятия решения комиссией ТЦК и СП не направляется для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе. Если ему пытаются вручить повестку, надо сообщить, что им подано заявление о предоставлении отсрочки, сообщить представителям ТЦК и СП входящий регистрационный номер заявления и что в силу пункта 63 постановления КМУ №560 до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе", — отметил в комментарии Фокусу Ростислав Соботник.

При получении повестки студент, подавший снова заявление и документы на отсрочку, может не идти в ТЦК Фото: "24 Канал"

Сергей Савинский пояснил: если комиссия при ТЦК и СП отказала в предоставлении отсрочки студенту или аспиранту, то его могут мобилизовать.

Чтобы избежать неправомерных действий сотрудников ТЦК, которые могут пытаться вручить студенту повестку, адвокат советует следующее:

1. Ссылаться на п.60 постановления Кабмина от 16.05.2024 №560, в котором отмечается, что до принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, на особый период;

2. Если ТЦК и СП не реагируют на ваши аргументы и незаконно вас удерживают, то следует обратиться в полицию.

Отсрочка для аспирантов в 2024 году: получат не все

В статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

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Однако отсрочку от мобилизации не могут получить поступающие в аспирантуру 2024 года на контракт, ведь Минобразования издало приказ №910 от 24.06.2024, в котором содержалось положение, что временно до 01 января 2025 года приостанавливается: прием заявлений, проведение конкурсного отбора, заключение договоров об обучении между учреждением высшего образования и абитуриентом, и зачисление на обучение для получения третьего уровня высшего образования и в ассистентуру-стажировку на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц.

Сейчас граждане лишены права поступить на дневную форму обучения по контракту — есть соответствующий приказ МОН Фото: Из открытых источников

"Положениями этого приказа фактически была заблокирована возможность физических лиц поступить в аспирантуру по контракту на дневную форму обучения и таким образом получать отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период", — пояснил Вадим Диденко.

По его словам, сейчас приказ МОН № 910 сохраняет свою силу в первичной редакции и распространяет свое регулятивное влияние на соответствующие общественные отношения. "Ассоциация юристов Украины опубликовала официальное заявление, в котором призвала юристов присоединиться к подписанию петиции об отмене Приказов МОН № 909/№910, ссылаясь на то, что "усложнение условий поступления, дополнительные тестирования и ограничения форм обучения нарушают ряд ... принципов Конституции и верховенства права", — говорит Вадим Диденко. И добавляет: с учетом экспрессивной окраски общественной реакции на принятие МОН Украины Приказа №910, можно предполагать, что в ближайшем будущем этот приказ может быть отменен или претерпеть существенные изменения. В целом, пояснил Сергей Савинский, этот приказ МОН действует до 1 января 2025 года. До наступления этой даты невозможно поступить на дневную или дуальную форму обучения на контракт.