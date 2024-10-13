Указан неправильный адрес: вручат ли повестку мужчине, который до сих пор не обновил данные в ТЦК

Повестка без описания и конверта, брошенная в почтовый ящик, не считается надлежащим образом врученной, рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК Сергей Монукало.

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Военнообязанные граждане должны были обновить военно-учетные данные еще до 16 июля, однако некоторые из них до сих пор этого не сделали. По словам начальника сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергея Монукала, большинство из них ищут через "Укрпочту" или с помощью адресного оповещения. Об этом он сообщил в интервью "Главреду".

"По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые уведомления с описью вложения. Потому что повестка без описи, без конверта, которая брошена в почтовый ящик, не является надлежащим образом врученной — только почтовым вложением или лично в руки", — сказал Сергей Монукало.

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Он не считает должным образом оповещенным лицо, чьи родные, которые взяли или не взяли повестку, заявили, что человек не проживает по указанному месту. В частности, после сообщения, что военнообязанный не проживает в том или ином месте, формируется запрос в Нацполицию о подаче в розыск лица. Таких людей будут вносить в базу как нарушителей правил воинского учета, по ним будет вынесено соответствующее производство.

Сергей Монукало рассказал, что система "Оберіг" позволяет объединять несколько реестров, в том числе и те, которые показывают, где лицо получает денежное обеспечение, зарплату. После этого проводится оповещение через предприятие, а именно выдается распоряжение, которое направляется срочным оповещением.

"Уже тогда руководитель предприятия в трехдневный срок издает приказ об оповещении и знакомит с ним. Если человек отказывается от повестки, то сообщает в органы Национальной полиции, и за отказ Национальная полиция имеет право осуществить административное задержание и доставку в соответствующий ТЦК для прохождения ВВК", — добавил он.

Напомним, 13 октября командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес заявил, что украинские мужчины готовы идти воевать, но не хотят умирать. Он отметил, что граждане разуверились в ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются рейды сотрудников ТЦК и СП в общественных местах. В частности, военкомы проверят военно-учетные данные военнообязанных.