"Пойди и умри за три недели": Верес рассказал, что не так с мобилизацией в Украине (видео)

По словам командира батальона К-2 54 ОМБр Кирилла Вереса, украинцы не слепые и видят по телевизору, как им врут о победе. По его мнению, люди должны знать правду.

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Командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес заявил, что украинцы разуверились в ВСУ. По его словам, мужчины готовы идти воевать, однако не готовы умирать. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу".

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"У нас под контрактом внизу написано невидимым шрифтом: "Пойди и умри через три недели". Люди согласны идти убивать, люди не согласны идти умирать. Если сейчас сидит парень, который думает: "Пойду на войну, выживу", — это одно, все идут, я иду, у меня люди идут в бой, и они строят планы через два дня. Это значит они не собираются умирать", — сказал Кирилл Верес.

Он отметил, если человек идет в армию и думает, что умрет через час, то тогда он понимает мужчин, которые не хотят присоединяться к армии.

Верес считает, что люди разуверились в Вооруженных силах Украины. Ведь они "не слепые" и видят по телевизору, как им обещают, что все будет классно, победа через три дня. Тогда как, даже если россияне отступят завтра со всех территорий, то боец не успеет даже до границы доехать, ведь это нельзя будет физически сделать, нужно будет разминировать все дороги.

"Надо людям говорить правду, люди не стадо, что мы к ним относимся как к баранам. Сколько это может продолжаться? Человек не хочет идти умирать, он хочет идти воевать, он хочет идти уничтожать врага, он хочет жить", — подчеркнул военный.

Он отметил, что не нужно обещать нереально, а необходимо говорить правду.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский рассказал, что боевые части ВСУ не хотят мобилизовать мужчин за 50 лет. В частности, из-за их проблем со здоровьем. Однако в двух случаях этих людей могут призвать.

Ранее стало известно, что у военнообязанных украинцев есть три дня, чтобы забрать повестку с почты. В противном случае их может ожидать постановление и штраф от 17 до 35 тысяч гривен.