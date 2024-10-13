"Піди і вмри за три тижні": Верес розповів, що не так з мобілізацією в Україні (відео)

За словами командира батальйону К-2 54 ОМБр Кирила Вереса, українці не сліпі та бачать по телевізору, як їм брешуть про перемогу. На його думку, люди повинні знати правду.

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Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес заявив, що українці зневірилися в ЗСУ. За його словами, чоловіки готові йти воювати, проте не готові вмирати. Про це він повідомив в інтервʼю "24 Каналу".

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"У нас під контрактом внизу написано невидимим шрифтом: "Піди і вмри за три тижні". Люди згодні йти вбивати, люди не згодні йти вмирати. Якщо зараз сидить хлопець, який думає: "Піду на війну, виживу", — це одне, всі йдуть, я йду в мене люди йдуть в бій, і вони будують плани через два дні. Це значить вони не збираються вмирати", — сказав Кирило Верес.

Він зауважив, якщо особа йде до армії та думає, що помре через годину, то тоді він розуміє чоловіків, які не хочуть долучатися до війська.

Верес вважає, що люди зневірилися в Збройних силах України. Адже вони "не сліпі" та бачать по телевізору, як їм обіцяють, що все буде класно, перемога через три дні. Тоді як, навіть якщо росіяни відступлять завтра з усіх територій, то боєць не встигне навіть до кордону доїхати, адже це не можна буде фізично зробити, потрібно буде розмінувати всі дороги.

"Треба людям говорити правду, люди не стадо, що ми до них відносимося як до баранів. Скільки це може продовжуватися? Людина не хоче йти вмирати, вона хоче йти воювати, вона хоче йти знищувати ворога, вона хоче жити", — наголосив військовий.

Він наголосив, що не потрібно обіцяти нереально, а необхідно казати правду.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" та член комітету Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський розповів, що бойові частини ЗСУ не хочуть мобілізовувати чоловіків за 50 років. Зокрема, через їхні проблеми зі здоровʼям. Проте у двох випадках цих осіб можуть призвати.

Раніше стало відомо, що у військовозобовʼязаних українців є три дні, аби забрати повістку з пошти. В інакшому випадку на них може очікувати постанова та штраф від 17 до 35 тисяч гривень.