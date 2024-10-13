Вказана неправильна адреса: чи вручать повістку чоловіку, який досі не оновив дані в ТЦК

Повістка без опису та конверта, яка кинута в поштову скриньку, не вважається належним чином врученою, розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК Сергій Монукало.

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Військовозобовʼязані громадяни повинні були оновити військово-облікові дані ще до 16 липня, проте деякі з них досі цього не зробили. За словами начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергія Монукала, більшість з них шукають через "Укрпошту" або за допомогою адресного оповіщення. Про це він повідомив в інтервʼю "Главреду".

"За домашньою адресою приходять представники ТЦК, обовʼязково формують поштові повідомлення з описом вкладення. Тому що повістка без опису, без конверта, яка кинута в поштову скриньку, не є належним чином врученою — тільки поштовим вкладенням або особисто в руки", — сказав Сергій Монукало.

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Неправильно вказана адреса: як ТЦК знайти чоловіка

Він не вважає належним чином оповіщеною особу, чиї рідні, які взяли чи не взяли повістку, заявили, що чоловік не проживає за зазначеним місцем. Зокрема, після повідомлення, що військовозобовʼязаний не проживає в тому чи іншому місці, формується запит до Нацполіції про подання в розшук особи. Таких людей вноситимуть до бази як порушників правил військового обліку, по них буде винесене відповідне провадження.

Сергій Монукало розповів, що система "Оберіг" дозволяє обʼєднувати кілька реєстрів, зокрема й ті, що показують, де особа отримує грошове забезпечення, зарплату. Після цього проводиться оповіщення через підприємство, а саме видається розпорядження, яке направляється терміновим оповіщенням.

"Уже тоді керівник підприємства у триденний термін видає наказ про оповіщення та ознайомлює з ним. Якщо людина відмовляється від повістки, то повідомляє в органи Національної поліції, і за відмову Національна поліція має право здійснити адміністративне затримання та доставку до відповідного ТЦК для проходження ВЛК", — додав він.

Нагадаємо, 13 жовтня командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес заявив, що українські чоловіки готові йти воювати, але не хочуть помирати. Він зауважив, що громадяни зневірилися в ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в Україні тривають рейди співробітників ТЦК та СП у громадських місцях. Зокрема, військкоми перевірять військово-облікові дані військовозобов'язаних.