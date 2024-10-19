Законодавство надає учням вищих навчальних закладів право на отримання відстрочки. Проте останнім часом нерідко студентам і аспірантам надсилають письмову відмову у відстрочці. Фокус дослідив, які причини перелічені у таких листах від комісій та чи можуть мобілізувати студентів без наданої ТЦК відстрочки.

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Питання мобілізації студентів і аспірантів в Україні регулюється відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там вказується, що студенти і аспіранти денної та дуальної форми навчання мають право на відстрочку. Проте, як зясувалось, реалізувати таке право чимдалі складніше, адже в ТЦК ретельно розглядають надані учнями вишів документи і можуть відмовляти у відстрочці через невірно написану заяву на ім’я голови ТЦК. Детально – у матеріалі Фокусу.

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Ваша заява не така: чому студентам і аспірантам відмовляють у наданні відстрочки

28-річний Олексій другий рік навчається в аспірантурі одного зі столичних вишів на денній формі. Він розповів, що останній раз отримав від ТЦК довідку про відстрочку у березні, а чинна вона була – до травня 2024 року. "Після цього я чотири рази ще цього року приїздив до ТЦК, надавав документи, останній раз наприкінці вересня, але жодного разу не отримував довідку про відстрочку ані на електронну пошту, ані на свою адресу – у поштову скриньку. І от нещодавно лист від ТЦК прийшов – там повідомили, що у відстрочці відмовлено", — розповів Фокусу Олексій. Він також надав виданню фотографію листа, який отримав від ТЦК. Там йдеться, що відмова пов’язана із помилкою форми заяви, а ще – в комісії не змогли прочитати QR-код на довідці, яку Олексію видали в університеті.

ТЦК може відмовити у відстрочці через невірну форму заяви Фото: Фокус

Вадим Діденко, помічник юриста MORIS, розповів: .подання заяви про надання відстрочки від мобілізації на особливий період за формою, відмінною від тієї, що закріплена у додатку 4 до Порядку № 560, з урахуванням принципу розумності (за умови відображення у такій заяві всіх необхідних відомостей) не може вважатися суттєвим порушенням законодавства і виступати самостійною підставою для відмови у наданні відстрочки. "Водночас, необхідно враховувати, що іноді комісія ТЦК та СП досить формально тлумачать букву закону і може відмовити у наданні відстрочки навіть через неналежну форму заяви", — каже Вадим Діденко.

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"На практиці ми не зустрічали таких випадків, коли студентам відмовляють у надані відстрочки через неправильно заповнену заяву на відстрочку. Однак у такому разі студент має право повторно подати до ТЦК та СП документи, необхідні для надання відстрочки", — розповідає Фокусу радник, адвокат GRACERS Сергій Савинський. Отже, за твердженням юриста, ТЦК не має права не прийняти повторно документи від студентів і аспірантів. Це означає, що в суд можна і не звертатися в разі відмови (про що вказують представники ТЦК у листі).

Щодо невірної форми заяви на відстрочку, то, кажуть юристи, справа в тому, що в серпні Кабмін змінив цю форму постановою №930 від 16.08.2024, тоді уряд вніс зміни, доповнивши форму заяви на відстрочку — Додаток 4. Але у ТЦК про ці зміни, звісно, студентам і аспірантам ніхто не повідомив – чимало учнів вишів в серпні та вересні продовжували віддавати ТЦК заяви на старій формі.

Якщо ТЦК відмовила у відстрочці, можна знову подати заяву і документи, кажуть юристи Фото: Чернівецький промінь

"Від 16.08.2024 студенти та аспіранти мають подавати до ТЦК т СП заяву на відстрочку (додаток 4), а також довідку про здобувача освіти, сформованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідним навчальним закладом", — зазначив Сергій Савинський.

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Ростислав Соботник, юрист MORIS, розповів, що студенти і аспіранти можуть повторно звернутися до комісії при ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки, врахувавши мотиви, з яких було відмовлено у наданні такої відстрочки за першою заявою: додати довідку тієї форми, яка встановлена Порядком, копію військово-облікового документу (паперового або електронного з додатку "Резерв+"), роздрукувати більш якісну скан-копію документу, який не вдалося ідентифікувати комісії, тощо.

Ключовий документ для відстрочки для аспірантів і студентів — довідка про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

"Законодавство не обмежує громадян у праві повторно звернутися до комісії при ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки. Якщо повторно надана заява про надання відстрочки буде проігнорована комісією чи за результатом її розгляду заявникові буде вручена відмова, можна звернутися зі скаргою до керівника ТЦК та СП із скаргою на рішення посадових осіб комісії, обґрунтувавши мотиви, з яких вони (на переконання заявника) є неправомірними. Якщо вказані дії не дали бажаного результату і заява про надання відстрочки залишилася без належного розгляду, варто звертатися до суду у порядку адміністративного судочинства", — каже юрист.

Мобілізація через відмову ТЦК: як діяти студентам і аспірантам

Ростислав Соботник каже, що, відповідно до абз. 2 п. 63 Порядку № 560, у разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. А у випадку визнання придатним до військової служби він може бути мобілізований.

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"В той же час, у разі подання військовозобов’язаним повторно заяви про надання відстрочки (рекомендовано дізнатись вхідний реєстраційний номер такої заяви у канцелярії ТЦК та СП або попросити її сфотографувати з вхідним номером), такий військовозобов’язаний до прийняття рішення комісією ТЦК та СП не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Якщо йому намагаються вручити повістку, треба повідомити, що ним подано заяву про надання відстрочки, повідомити представникам ТЦК та СП вхідний реєстраційний номер заяви та повідомити, що в силу пункту 63 постанови КМУ № 560 до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби", — зазначив у коментарі Фокусу Ростислав Соботник.

При отриманні повістки студент, що подав знову заяву і документи на відстрочку, може не йти до ТЦК Фото: "24 Канал"

Сергій Савинський пояснив: якщо комісія при ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки студенту чи аспіранту, то його можуть мобілізувати.

Щоб уникнути неправомірних дій співробітників ТЦК, які можуть намагатись вручити студенту повістку, адвокат радить наступне:

1. Посилатися на п.60 постанови Кабміну від 16.05.2024 №560,у якому зазначається, що до ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

2. Якщо ТЦК та СП не реагують на ваші аргументи та незаконно вас утримують, то слід звернутися до поліції.

Відстрочка для аспірантів в 2024 році: отримають не всі

У статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: йдеться, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

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Проте відстрочку від мобілізації не можуть отримати вступники до аспірантури 2024 року на контракт, адже Міносвіти видало наказ №910 від 24.06.2024, в якому містилося положення, що тимчасово до 01 січня 2025 року призупиняється: прийом заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником, та зарахування на навчання для здобуття третього рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форми здобуття оcвіти за кошти фізичних та юридичних осіб.

Наразі громадяни позбавлені права вступити на денну форму навчання за контрактом - є відповідний наказ МОН Фото: З відкритих джерел

"Положеннями цього наказу фактично було заблоковано можливість фізичних осіб вступити до аспірантури за контрактом на денну форму навчання і таким чином отримувати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — пояснив Вадим Діденко.

За його словами, зараз наказ МОН № 910 зберігає свою чинність у первинній редакції і поширює свій регулятивний вплив на відповідні суспільні відносини. "Асоціація правників України опублікувала офіційну заяву, у якій закликала правників приєднатися до підписання петиції про скасування Наказів МОН № 909/№910, посилаючись на те, що "ускладнення умов вступу, додаткові тестування та обмеження форм навчання порушують низку … принципів Конституції та верховенства права", — каже Вадим Діденко. І додає: з урахуванням експресивного забарвлення суспільної реакції на прийняття МОН України Наказу №910, можна припускати, що у найближчому майбутньому цей наказ може бути скасований або зазнати суттєвих змін. А загалом, пояснив Сергій Савинський, цей наказ МОН діє до 1 січня 2025 року. До настання цієї дати неможливо вступити на денну або дуальну форму навчання на контракт.