Навчання на бюджеті: чи повинні студенти відпрацьовувати безкоштовне навчання

Студенти, якщо Верховна Рада затвердить законопроєкт №10399, матимуть певні обов'язки перед державою.

В Україні студенти можуть навчатися на бюджетній або контрактній основі. Частина випускників вступає до вишів на бюджет. Однак держава може запровадити обов'язкове відпрацювання для тих, хто навчався за державний кошт. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький у подкасті "Дофамін для освіти".

Вінницький пояснив, що якщо законопроєкт №10399 буде ухвалено, студенти, які навчаються на бюджеті, будуть зобов'язані виконати певні зобов'язання перед державою.

"Це означає, що держава має запропонувати перше робоче місце. Хтось це назве відпрацюванням, я насправді цього слова дуже не люблю, тому що не вважаю, що це ти відпрацьовуєш борг. Це держава має запропонувати конкурентне, за конкурсом перше робоче місце. Це можна робити серед медиків, це можна робити з учителями, з деякими іншими спеціальностями, пов'язаними з державним сектором", — сказав він.

Документ передбачає, що якщо студент, провчившись два роки, усвідомлює, що обрав невідповідну спеціальність, у нього буде можливість продовжити навчання за рахунок державного замовлення.

"Тоді ти береш відповідальність за те, що будеш брати перше робоче місце. Або можна "зійти" з державного замовлення і продовжувати з грантом. Ця ідея закладена в законопроєкті — загальнодержавне тестування за фахом, так званий ЄДКІ, після другого курсу", — сказав заступник голови МОН.

Вінницький зазначив, що можливий і зворотний випадок: студент, який розпочав навчання за грантом, після другого курсу здає ЄДКЭ і вирішує перейти на державне замовлення, оскільки йому запропонували гарне робоче місце.

"Ця ідея, на мою думку, правильна, тому що якщо держава все-таки вкладає 100% у твою підготовку, то, будь ласка, попрацюй трохи на державу", — додав він.

Заступник міністра наголосив, що це має бути робота з конкурентною зарплатою. Але у випускників вищих навчальних закладів, які отримували грант під час навчання, не буде такого обов'язку.

Нагадаємо, що більшість студентів може розраховувати на відстрочку від призову, проте все ж таки деяких із них можуть мобілізувати.