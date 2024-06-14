"Не повинні дозволяти": у Міноборони ФРН відреагували на ядерні погрози Путіна

Очільник німецького оборонного відомства зазначив, що у президента Росії є власний спосіб ведення гібридної війни.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що зараз немає ризику ескалації через погрози з боку президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Про це пише Tagesschau.

"Ми не повинні дозволяти, щоб кожна його заява відлякувала нас", — сказав Пісторіус, виступаючи перед учасниками засідання групи ядерного планування НАТО в Брюсселі.

Окремо глава німецького оборонного відомства також зазначив, що Путін має особливий спосіб ведення гібридної війни.

"Іноді він погрожує, іноді спокушає, іноді дратується, а потім знову стає агресивним", — підкреслив він.

При цьому, на думку Пісторіуса, Німеччині і НАТО потрібно навчитися справлятися з цим і надалі продовжувати курс на підтримку України, а також власної оборони та стримування.

Нагадаємо, що 13 березня в інтерв'ю виданню "РИА Новости" російський президент Володимир Путін заявив, що Росія "з військово-технічної точки зору готова до ядерної війни". Адміністрація Білого дому назвала такі погрози "безрозсудними".

Водночас 1 березня заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане висловив думку, що ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна наразі є лише "психологічним залякуванням", а не реальним наміром.