"Не должны позволять": в Минобороны ФРГ отреагировали на ядерные угрозы Путина

Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что у президента России есть собственный способ ведения гибридной войны.

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Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что сейчас нет риска эскалации из-за угроз со стороны президента России Владимира Путина применить ядерное оружие. Об этом пишет Tagesschau.

"Мы не должны позволять, чтобы каждое его заявление отпугивало нас", — сказал Писториус, выступая перед участниками заседания группы ядерного планирования НАТО в Брюсселе.

Отдельно глава немецкого оборонного ведомства также отметил, что Путин имеет особый способ ведения гибридной войны.

"Иногда он угрожает, иногда соблазняет, иногда раздражается, а потом снова становится агрессивным", — подчеркнул он.

При этом, по мнению Писториуса, Германии и НАТО нужно научиться справляться с этим и в дальнейшем продолжать курс на поддержку Украины, а также собственной обороны и сдерживания.

Напомним, что 13 марта в интервью изданию "РИА Новости" российский президент Владимир Путин заявил, что Россия "с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне". Администрация Белого дома назвала такие угрозы "безрассудными".

В то же время 1 марта заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане выразил мнение, что ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина пока являются лишь "психологическим запугиванием", а не реальным намерением.