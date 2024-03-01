В НАТО считают, что Путин блефует по поводу ядерного оружия, — СМИ

В Североатлантическом альянсе пока не видят непосредственной угрозы применения Россией ядерного оружия, но эти заявления сами по себе довольно опасны. В Кремле осознают последствия такого шага, считает заместитель генсека НАТО.

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Ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина пока являются лишь "психологическим запугиванием", а не реальным планом. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в интервью испанскому изданию "El País".

"Мы наблюдаем ядерные угрозы со стороны российских лидеров по крайней мере с начала войны два года назад. Это большая безответственность для такой ядерной сверхдержавы, как Россия, которая должна действовать умеренно", — сказал он.

Джоанэ охарактеризовал бряцание Путиным ядерным оружием как "дискурс, который углубляется в логику психологического запугивания, а не реальных намерений".

По словам Джоане, в НАТО пока не видят непосредственной угрозы применения Россией ядерного оружия — скорее это психологическое запугивание со стороны РФ, чем реальные намерения.

"Но эти заявления сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие. Россия осознает последствия такого шага", — подчеркнул заместитель генсека Альянса.

Что сказал Путин о ядерном оружии

Напомним, 29 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. Путин заявил, что западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

"Они должны наконец осознать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Все, что придумывает Запад, создает реальную угрозу конфликта с применением ядерного оружия, а значит, уничтожения цивилизации", — сказал Путин во время ежегодного послания к российскому парламенту.

В ответ на заявление российского президента представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что пока Штаты не видят угрозы применения Москвой ядерного оружия, но будут продолжать пристально следить за этим.

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил, что в случае поражения Украины в полномасштабной войне против России, Альянсу придется воевать с Россией. По его словам, если Украина проиграет, то Россия "не остановится" и атакует соседние страны, прежде всего страны Балтии.