"Ми все це бачимо": Путін назвав причину "трагедії в Україні"

За словами російського президента, становище Києва — це нібито закономірний підсумок "провальної стратегії Заходу". У зв'язку з цим Москва не має наміру відмовлятися від цілей повномасштабного вторгнення.

Related video

Головною причиною "трагедії в Україні" нібито є дії з боку Заходу, який намагається реалізувати свої геополітичні амбіції. Таку думку озвучив російський президент Володимир Путін в інтерв'ю монгольській газеті "Оноодор", передає сайт Кремля.

За його словами, на поточну ситуацію в Україні значний вплив справив "цілий комплекс зовнішніх і внутрішніх чинників". Захід на чолі зі США, продовжує російський глава держави, проводить цілеспрямовану антиросійську політику, яка і призвела до нинішньої трагедії.

"Протягом десятиліть вони (західні країни, — ред.) домагалися повного контролю над Україною. Фінансували там націоналістичні та антиросійські організації, планомірно насаджували концепцію, що Росія нібито є вічним ворогом України, головною загрозою її існування", — заявив Володимир Путін.

У результаті, додав глава Кремля, Київ нібито став розмінною монетою в реалізації геополітичних амбіцій Заходу, і Україна розглядається як "знаряддя боротьби з Росією". Володимир Путін вважає ситуацію, що склалася, закономірним підсумком "руйнівної стратегії Заходу".

"Західні еліти продовжують надавати сьогоднішньому режиму масштабну політичну, фінансову і військову підтримку, розглядаючи його як знаряддя боротьби з Росією. Ми все це бачимо і продовжимо послідовне виконання всіх поставлених завдань у рамках "спеціальної військової операції" для забезпечення безпеки Росії, наших громадян", — підсумував президент Росії.

Нагадаємо, 26 серпня повідомлялося, що Володимир Путін заявив про готовність економіки до "перемоги" на війні. За його словами, економічна політика Москви нібито дозволить росіянам воювати ще кілька років. Політик повідомив про те, що населення стане багатшим, і висловив упевненість у перемозі.