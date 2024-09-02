"Мы все это видим": Путин назвал причину "трагедии в Украине"

По словам российского президента, положение Киева — это якобы закономерный итог "провальной стратегии Запада". В связи с этим Москва не намерена отказываться от целей полномасштабного вторжения.

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Главной причиной "трагедии в Украине" якобы являются действия со стороны Запада, который пытается реализовать свои геополитические амбиции. Такое мнение озвучил российский президент Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", передает сайт Кремля.

По его словам, на текущую ситуацию в Украине значительное влияние оказал "целый комплекс внешних и внутренних факторов". Запад во главе с США, продолжает российский глава государства, проводит целенаправленную антироссийскую политику, которая и привела к нынешней трагедии.

"На протяжении десятилетий они (западные страны, — ред.) добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования", — заявил Владимир Путин.

В результате, добавил глава Кремля, Киев якобы стал разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада и Украина рассматривается в качестве "орудия борьбы с Россией". Владимир путин считает сложившуюся ситуацию закономерным итогом "разрушительной стратегии Запада".

"Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках "специальной военной операции" для обеспечения безопасности России, наших граждан" — подытожил президент России.

Напомним, 26 августа сообщалось, что Владимир Путин заявил о готовности экономики к "победе" на войне. По его словам, экономическая политика Москвы якобы позволит россиянам воевать еще несколько лет. Политик сообщил о том, что население станет богаче, и выразил уверенность в победе.