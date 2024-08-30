КНР і США обговорювали завершення боїв в Україні, але не домовились: у Байдена назвали причину

Вашингтон і Пекін мають спільне бачення, що повномасштабний конфлікт потрібно закінчувати шляхом переговорів. Втім, на відміну від Китаю, США дотримуються принципу "нічого про Україну без України", говорять у Білому домі.

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Сполучені штати Америки та Китай обговорювали завершення війни в Україні, але не змогли домовитися. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє сайт Білого дому.

За його словами, під час 3-денного візиту до Китаю Салліван і президент Китаю Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо війни в Україні.

"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже суворо дотримуються простої максими "нічого про Україну без України". Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", – заявив Салліван.

Він зауважив, що єдине, що спільного мають Пекін та Вашингтон — це розуміння того, що війну потрібно закінчувати шляхом переговорів.

Нагадаємо, що Україна активізувала заклики до союзників зняти обмеження на застосування далекобійної західної зброї для ударів у глибину Росії. Володимир Зеленський поставив перед українськими дипломатами завдання — переконати Вашингтон та інші центри сили на Заході дозволити ЗСУ завдавати ударів по авіабазах та інших військових об'єктах у глибині Росії.