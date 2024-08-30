КНР и США обсуждали завершение боев в Украине, но не договорились: у Байдена назвали причину

Вашингтон и Пекин имеют общее видение, что полномасштабный конфликт нужно заканчивать путем переговоров. Впрочем, в отличие от Китая, США придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины", говорят в Белом доме.

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Соединенные штаты Америки и Китай обсуждали завершение войны в Украине, но не смогли договориться. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает сайт Белого дома.

По его словам, во время 3-дневного визита в Китай Салливан и президент Китая Си Цзиньпин обменивались мнениями относительно войны в Украине.

"Мы не пришли к какому-то конкретному плану по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины". Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы", — заявил Салливан.

Он отметил, что единственное, что общего имеют Пекин и Вашингтон — это понимание того, что войну нужно заканчивать путем переговоров.

Напомним, что Украина активизировала призывы к союзникам снять ограничения на применение дальнобойного западного оружия для ударов в глубину России. Владимир Зеленский поставил перед украинскими дипломатами задачу — убедить Вашингтон и другие центры силы на Западе позволить ВСУ наносить удары по авиабазам и другим военным объектам в глубине России.