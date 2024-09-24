"Цинічні удари": Росія битиме взимку по українських АЕС, — Зеленський (відео)

Найближчої зими відбудуться удари РФ по трьох атомних станціях, заявив президент Володимир Зеленський. Президент отримав докази планів Кремля.

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Росія не планує завершувати війну, натомість готується завдати ударів по українській енергетиці. Цілями росіян стануть три атомні станції, по яких ударять повітряні засоби ураження ЗС РФ. Про плани Москви президент України Володимир Зеленський розповів 24 вересня під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН, онлайн-трансляція якого відбувається у YouTube-каналі "Суспільного".

Зеленський нагадав присутнім, що РФ уже третій рік поспіль продовжує повномасштабне вторгнення в Україну. Найближчої зими Кремль проявить особливу "цинічність" і буде обстрілювати три атомні електростанції, заявив очільник держави. І є докази, що такі плани дійсно наявні. Поведінка росіян показує, що вони не будуть спинятися чи берегти цивільне населення. Припинити злочини Москви зможе український мирний план, наголосив президент.

"Цього разу вони навіть циічніші, вони хочуть атакувати три наші атомні електростанції. Цинізм Росії продовжиться, якщо їм це дозволити", — сказав він.

На заяву Зеленського щодо ударів Росії по АЕС відреагував голова МЗС Китаю Ван Ї. Дипломат заявив, що війна Україні стає все більш руйнівною, з'являється загроза для АЕС, тому Китай підтримує мирні перемовини.

"Ситуація нестійка і має бути переламана, всі сторони повинні бути щиро віддані просуванню мирних переговорів", — сказав Ван Ї з трибуни ООН.

Зеленський та ООН — деталі візиту

Поїздку Володимира Зеленського до Нью-Йорка в середині вересня підтвердили у джерела журналісти Reuters, писав Фокус. Згідно з указом, опублікованим на порталі очільника держави, він разом з групою українських політиків долучиться до засідання Генасамблеї ООН і розповість про план, який дозволить завершити війну з РФ. У США Зеленський має зустрітися з чинним президентом Джо Байденом, якому покаже деталі плану з п'яти пунктів.

24 вересня президента на сторінці Facebook розповів, з ким зустрівся, прибувши до США. Серед його співрозмовників — федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, з яким він обговорив деталі мирного плану та військової допомоги. Також відбулася розмова з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою щодо питань енергетики, з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, з двопартійною делегацією Конгресу США тощо.

Зазначимо, 29 серпня Україна направила ноту в МАГАТЕ щодо обстрілу ЗС РФ, який відбувся 26 серпня. У ноті йшлося, що росіяни пошкодили устаткування поруч із трьома АЕС, внаслідок чого відбулось аварійне відключення чотирьох реакторів.

22 вересня експертка ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" та науковиця Ольга Кошарна розповіла про можливі цілі російських ударів найближчої зими. Згідно з її оцінками, росіяни не битимуть по реакторах. Цілі ЗС РФ — високовольтні підстанції поруч зі станціями: якщо їх зруйнувати, то реактори відключатимуть. Також експертка заявила, що підстанції біля АЕС начебто досі не мають укриттів для захисту від уламків і дронів.

Нагадуємо, нардепка Єлизавета Яресько у ефірі "Новини. Live" повідомила українцям, якими можуть бути періоди відключень світла найближчої зими.