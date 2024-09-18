Зеленський виступить у Раді Безпеки ООН: про що розповість президент, — Reuters

За словами журналістів, засідання буде присвячено повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Воно було скликано на прохання США, Великої Британії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти.

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Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН. Про це повідомило представництво Словенії, яка головує у вересні, пише інформаційне агентство Reuters.

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Пряма війна з НАТО: Небензя пригрозив Заходу на випадок зняття обмежень на удари по РФ

За словами журналістів, це відбудеться вже у вівторок. Засідання буде присвячене повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Його було скликано на прохання США, Великої Британії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти.

Повідомляється, що подія відбудеться під час щорічної зустрічі світових лідерів у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

У матеріалі йдеться про те, що Зеленський їде до США з "планом перемоги", який він хоче представити президенту США Джо Байдену. Його поїздка припадає на критичний момент війни: російські війська продовжують просуватися вперед на сході України, незважаючи на те, що минулого місяця ЗСУ здійснили прорив у Курській області РФ.

План перемоги України у війні: що відомо

Нагадаємо, Зеленський заявив, що план перемоги України у війні повністю готовий. Раніше ЗМІ повідомляли, що план передбачає заморожування війни, але в ОП такі чутки спростували. За іншою інформацією, документ містить перелік того, що потрібно ЗСУ для перемоги над російським військом.

Також в ОП заявляли, що реалізація плану перемоги Зеленського залежить від Байдена. За словами радника глави Офісу президента Сергія Лещенка, Київ хоче домогтися від Вашингтона зняття обмежень на удари по російській території. Тоді військові об'єкти противника будуть вражені й не нестимуть загрози.