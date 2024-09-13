За словами постпреда РФ в ООН, Кремль нібито буде змушений ухвалити рішення, які спричинять глобальні наслідки для країн Альянсу.

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Якщо Захід дозволить Україні завдавати ударів далекобійною зброєю по Росії, тоді це означатиме пряме протистояння Москви і НАТО. Таку думку озвучив на засіданні Ради безпеки ООН постійний представник РФ Василь Небензя, передає ТАСС.

За його словами, президент України Володимир Зеленський нібито зацікавлений у тому, щоб заборона на удари по тилу Росії була знята, і в такий спосіб західні країни були залучені у війну.

"Якщо рішення про зняття обмежень дійсно ухвалено або буде ухвалено, це означатиме, що з цього моменту країни НАТО розпочинають пряму війну з Росією. У цьому випадку ми, зрозуміло, будемо змушені ухвалювати відповідні рішення з усіма для західних агресорів наслідками. Відмазатися від відповідальності і перевалити провину на Київ у наших західних колег уже не вийде", — заявив Василь Небензя.

Окремо представник РФ в ООН висловився про можливе постачання іранських ракет для російської армії. Він вважає твердження про допомогу Тегерана Москві нібито безпідставними, і Києву ця інформаційна кампанія нібито потрібна для того, щоб Захід все ж таки зняв обмеження на удари по російській території.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пообіцяв відповісти на зняття обмежень на удари по РФ. За його словами, на Заході вже нібито дали добро Києву на удари ракетами ATACMS по російських регіонах, проте офіційно оголошено про це не було.

11 вересня повідомлялося, що США опрацьовують питання скасування обмежень на удари по Росії для ЗСУ, про що заявив президент Джо Байден. За словами журналістів, Вашингтон близький до угоди про постачання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, поки вирішаться технічні питання.