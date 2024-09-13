Прямая война с НАТО: Небензя пригрозил Западу на случай снятия ограничений на удары по РФ

По словам постпреда РФ в ООН, Кремль якобы будет вынужден принять решения, которые повлекут за собой глобальные последствия для стран Альянса.

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Если Запад разрешит Украине наносить удары дальнобойным оружием по России, тогда это будет означать прямое противостояние Москвы и НАТО. Такое мнение озвучил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский якобы заинтересован в том, чтобы запрет на удары по тылу России был снят и в такой способ западные страны были вовлечены в войну.

"Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить вину на Киев у наших западных коллег уже не получится", — заявил Василий Небензя.

Отдельно представитель РФ в ООН высказался о возможных поставках иранских ракет для российской армии. Он считает утверждения о помощи Тегерана Москве якобы беспочвенными и Киеву эта информационная кампания якобы нужна для того, чтобы Запад все же снял ограничения на удары по российской территории.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответить на снятие ограничений на удары по РФ. По его словам, на Западе уже якобы дали добро Киеву на удары ракетами ATACMS по российским регионам, однако официально объявлено об этом не было.

11 сентября сообщалось, что США прорабатывают вопрос отмены ограничений на удары по России для ВСУ, о чем заявил президент Джо Байден. По словам журналистов, Вашингтон близок к соглашению о поставке Украине такого оружия, но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока решатся технические вопросы.