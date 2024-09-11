"Рішення вже ухвалено": у Путіна пообіцяли відповісти на зняття обмежень на удари по Росії

За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, на Заході вже дали добро Києву на удари ракетами ATACMS по російських регіонах, проте офіційно оголошено про це не було.

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У Кремлі вважають, що Захід уже ухвалив остаточне рішення і дозволив Україні бити по російській території далекобійним озброєнням. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, йдеться нібито про ракети ATACMS і західні партнери України, найімовірніше, дали позитивну відповідь на запит Києва про удари по російській території далекобійною зброєю.

"Найімовірніше, звичайно, всі ці рішення вже ухвалено, це можна припустити з великою часткою ймовірності. І зараз просто у ЗМІ ведеться така інформаційна кампанія з формалізації вже ухваленого рішення", — заявив Дмитро Пєсков.

Водночас в Кремлі одразу додали, що якщо Україна почне бити вглиб території Росії, тоді відповідь "буде відповідною", водночас від цілей війни Москва відмовлятися не буде. і вони вже є певною відповіддю. Вашингтон і деякі країни Європи, вважає прессекретар президента, стають дедалі більше залученими у війну в Україні.

"Розумієте, не потрібно скрізь очікувати якихось відповідей. На всі ці дії "спеціальна військова операція" і є відповіддю... Залученість Сполучених Штатів, європейських держав до конфлікту навколо України має прямий характер, безпосередній характер. І кожен новий крок ступінь цієї залученості підвищує, хоча підвищувати вже нікуди, все в наявності", — продовжив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що США опрацьовують питання скасування обмежень на удари по Росії для ЗСУ, про що заявив президент Джо Байден. За словами журналістів, Вашингтон близький до угоди про постачання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, поки вирішаться технічні питання.

Також повідомлялося, куди дістануть ЗСУ, якщо США знімуть заборону на удари по території Росії. За словами експертів, у розпорядженні України є тільки один вид далекобійного озброєння американського виробництва. Це ракети ATACMS у версії M57 з унітарною бойовою частиною, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км.