Зеленский выступит в Совете Безопасности ООН: о чем расскажет президент, — Reuters

По словам журналистов, заседание будет посвящено полномасштабному вторжению России в Украину. Оно было созвано по просьбе США, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило представительство Словении, которая председательствует в сентябре, пишет информационное агентство Reuters.

Важно

Прямая война с НАТО: Небензя пригрозил Западу на случай снятия ограничений на удары по РФ

По словам журналистов, это произойдет уже во вторник. Заседание будет посвящено полномасштабному вторжению России в Украину. Оно было созвано по просьбе США, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты.

Сообщается, что событие состоится во время ежегодной встречи мировых лидеров в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В материале говорится, что Зеленский едет в США с "планом победы", который он хочет представить президенту США Джо Байдену. Его поездка приходится на критический момент войны: российские войска продолжают продвигаться вперед на востоке Украины, несмотря на то, что в прошлом месяце ВСУ совершили прорыв в Курской области РФ.

План победы Украины в войне: что известно

Напомним, Зеленский заявил, что план победы Украины в войне полностью готов. Ранее СМИ сообщали, что план предусматривает замораживание войны, но в ОП такие слухи опровергли. По другой информации, документ включает перечень того, что нужно ВСУ для победы над российским войском.

Также в ОП заявляли, что реализация плана победы Зеленского зависит от Байдена. По словам советника главы Офиса президента Сергея Лещенко, Киев хочет добиться от Вашингтона снятия ограничений на удары по российской территории. Тогда военные объекты противника будут поражены и не будут нести угрозы.