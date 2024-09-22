АЕС без захисту та радіаційна аварія: експертка оцінила готовність атомних об'єктів до ударів РФ

Лише третина високовольтних підстанцій України захищені бетонними укриттями, які вберігають від уламків та дронів, пояснила експертка з енергетики Ольга Кошарна. З її слів НАЕК "Енергоатом" не збудувала такого захисту для підстанцій навколо АЕС.

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Під час останнього масованого удару ЗС РФ по Україні, який стався 26 серпня, була загроза радіаційної аварії. Можливі майбутні удари загрожують не атомним станціям, а підстанціям, якими потужності передаються споживачам. НАЕК "Енергоатом" не збудувала захисні споруди, які могли б їх вберегти хоча б від дронів та уламків. Про ситуацію у сфері атомної енергетики експертка ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" та науковиця Ольга Кошарна розповіла в ефірі телеканалу "Київ 24".

Кошарна розповіла про ситуацію з атомними станціями та підстанціями, коментуючи повідомлення глави МЗС Андрія Сибіги про потенційні цілі ЗС РФ. З її слів, під час обстрілів 26 серпня росіяни поцілили по підстанціях біля АЕС і через це була загроза "розвалу об'єднаної енергосистеми". Тим часом НАЕК "Енергоатом" не будує захист навколо ключових енергетичних об'єктів: експертка стежить за тендерами на "Прозорро" і не помітила жодних закупівель, скажімо, бетону чи інших матеріалів.

"Три енергоблоки Рівненської АЕС (перший, третій та четвертий) через аварійний захист були відключені від мережі, Хмельницький енергоблок працював теж не в об'єднану енергосистему, на Польщу, а потім ще відключився енергоблок на Південноукраїнській АЕС. Це були нерегламентні зупинки, ми були на межі радіаційної аварії на всій території України", — наголосила експертка.

Тим часом з 2023 року по сьогодні Україна збудувала 60 бетонних укриттів другого рівня захисту навколо високовольтних трансформаторних підстанцій, зауважила Кошарна. Всього таких об'єктів — понад 200. З 60 споруд 22 збудувало Держагентство з відновлення, пояснила Кошарна. Водночас жодного захисту немає біля підстанції поруч з АЕС, за які відповідає саме НАЕК "Енергоатом". Експертка наголосила, що мета майбутніх ударів РФ — трансформаторні підстанції.

"НАЕК побудувати захисні споруди другого рівня не спромігся. Але Росія не буде обстрілювати безпосередньо ядерні реактори. Росія планує обстрілювати трансформаторні підстанції, які пов'язані з видачею потужності працюючих енергоблоків АС", — сказала вона.

Удари РФ по Україні — деталі

Зазначимо, після російського удару 26 серпня, коли по Україні летіло понад 230 засобів ураження ЗС РФ, вибухи лунали у 15 областях і отримали пошкодження об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 29 серпня МАГАТЕ отримала ноту, у якій ішлося про загрози для чотирьох реакторів. Тим часом 20 вересня голова МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Росія готується до чергового масованого ракетного удару, і цілями будуть саме атомні об'єкти. Українські дипломати попередили світову громадськість про загрозу "ядерного інциденту".

Нагадуємо, начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 20 вересня розповів про майбутні можливі плани РФ щодо обстрілів України.