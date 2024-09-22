АЭС без защиты и радиационная авария: эксперт оценила готовность атомных объектов к ударам РФ

Только треть высоковольтных подстанций Украины защищены бетонными укрытиями, которые уберегают от обломков и дронов, пояснила эксперт по энергетике Ольга Кошарная. По ее словам НАЭК "Энергоатом" не построила такой защиты для подстанций вокруг АЭС.

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Во время последнего массированного удара ВС РФ по Украине, который произошел 26 августа, была угроза радиационной аварии. Возможные будущие удары угрожают не атомным станциям, а подстанциям, по которым мощности передаются потребителям. НАЭК "Энергоатом" не построила защитные сооружения, которые могли бы их уберечь хотя бы от дронов и обломков. О ситуации в сфере атомной энергетики эксперт ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" и ученый Ольга Кошарная рассказала в эфире телеканала "Киев 24".

Кошарная рассказала о ситуации с атомными станциями и подстанциями, комментируя сообщение главы МИД Андрея Сибиги о потенциальных целях ВС РФ. По ее словам, во время обстрелов 26 августа россияне попали по подстанциям возле АЭС и из-за этого была угроза "развала объединенной энергосистемы". Между тем НАЭК "Энергоатом" не строит защиту вокруг ключевых энергетических объектов: эксперт следит за тендерами на "Прозорро" и не заметила никаких закупок, скажем, бетона или других материалов.

"Три энергоблока Ровенской АЭС (первый, третий и четвертый) из-за аварийной защиты были отключены от сети, Хмельницкий энергоблок работал тоже не в объединенную энергосистему, на Польшу, а потом еще отключился энергоблок на Южно-Украинской АЭС. Это были нерегламентные остановки, мы были на грани радиационной аварии на всей территории Украины", — отметила эксперт.

Между тем с 2023 года по сегодня Украина построила 60 бетонных укрытий второго уровня защиты вокруг высоковольтных трансформаторных подстанций, отметила Кошарная. Всего таких объектов — более 200. Из 60 сооружений 22 построило Госагентство по восстановлению, пояснила Кошарная. В то же время защиты нет возле подстанции рядом с АЭС, за которые отвечает именно НАЭК "Энергоатом". Эксперт отметила, что цель будущих ударов РФ — трансформаторные подстанции.

"НАЭК построить защитные сооружения второго уровня не смог. Но Россия не будет обстреливать непосредственно ядерные реакторы. Россия планирует обстреливать трансформаторные подстанции, которые связаны с выдачей мощности работающих энергоблоков АС", — сказала она.

Удары РФ по Украине — детали

Отметим, после российского удара 26 августа, когда по Украине летело более 230 средств поражения ВС РФ, взрывы раздавались в 15 областях и получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. 29 августа МАГАТЭ получила ноту, в которой говорилось об угрозах для четырех реакторов. Между тем 20 сентября глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Россия готовится к очередному массированному ракетному удару, и целями будут именно атомные объекты. Украинские дипломаты предупредили мировую общественность об угрозе "ядерного инцидента".

Напоминаем, начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко 20 сентября рассказал о будущих возможных планах РФ по обстрелам Украины.