ЗС РФ хочуть здійснювати цілодобові обстріли України: подробиці

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, постійні польоти "Шахедів" над територією України є елементом ворожої розвідки. Кремль, збільшуючи обсяги виробництва ударних БПЛА, переслідує важливу мету.

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Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння, зокрема і дронів-камікадзе. Противник намагається зробити так, щоб повітряні тривоги стали буденністю для українців. Про це написав начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, постійні атаки "Шахедів" є елементом розвідки і цей вид озброєння залишається для супротивника ударною зброєю на ближні дистанції.

"Що стосується дальніх, основна функція — розвідка. Збільшення кількості виробництва бляшанок також має свою мету — вони хочуть вийти мало не на цілодобовий режим атак у майбутньому, щоби тривоги в регіонах стали звичними", — заявив Коваленко.

Окремо начальник ЦПД додав, що в "цю гру" можна грати удвох. На відміну від української, російська система протиповітряної оборони має точковий характер і не здатна прикрити всю країну від дронів.

"А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ, за прикладом Торопця", — підсумував Андрій Коваленко.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що ЗС РФ масовано вдарили по Україні дронами і ракетами. Один із "Шахедів" пролетів біля Хмельницької АЕС. За даними Повітряних сил, ЗС РФ запустили 4 різні ракети і 70 дронів-камікадзе. Більшість із них вдалося перехопити. Протиповітряна оборона працювала в 13 регіонах.

19 вересня повідомлялося, що в мережі з'явилися нові супутникові знімки наслідків ударів по складу БК у Торопці. На складах зберігалися ракети для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", північнокорейські ракети KN23, ракети до РСЗВ "Град", а також керовані авіаційні бомби. Після влучання вони детонували кілька годин.