"Без ілюзій": Україна не відновить 100% енергетики до зими, будуть відключення, — нардеп (відео)

Західні партнери надають допомогу Україні для відновлення енергетики напередодні зими, пояснила нардепка Єлизавета Ясько. Політикиня попередила, що потрібно готуватись до найгіршого.

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Україна отримуватиме допомогу від партнерів, щоб спробувати до холодів відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену обстрілами ЗС РФ. При цьому слід пам'ятати, що на 100% енергетику не відновлять, отже, українці взимку потерпатимуть від тривалих відключень. Про ситуацію в енергетиці народна депутатка "Слуг народу" Єлизавета Ясько заявила в ефірі каналу "Новини.Live".

Ясько наголосила, що Україні необхідна допомога ззовні, щоб впоратись з проблеми в енергетиці. Саме для цього до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Однак, попри усі зусилля, взимку будуть тривалі відключення, тому слід до цього готуватись, пролунало в ефірі.

"Переконана, що відключення будуть, що не треба мати жодних ілюзій, що треба готуватися до найгіршого, до великої кількості годин відключень на день. Нам всім треба забути слова про безпеку, поки йде війна", — наголосила політикиня.

Енергетика України та обстріли РФ

Зазначимо, 16 вересня народна депутатка "Голосу" Інна Совсун також розповіла про те, чого очікувати українцям взимку. Вона пояснила, що потужності електрогенерації покривають 60% споживання. Це означає, що протягом доби буде, орієнтовно, 60% часу зі світлом. При цьому слід врахувати, що Україна зможе певну частину дефіциту покрити імпортом з Європи. Ідеться про 2 ГВт, заявила політикиня. Але цього не вистачатиме, особливо, — під час холодів. Совсун допустила ситуацію, що українці матимуть світло 2-3 години на добу.

Тим часом журналісти "Суспільного" з'ясували, чи готові до тривалих відключень оператори зв'язку і чи не лишаться українці не тільки без світла, а ще й без Інтернету. Уряд зобов'язав операторів забезпечити до 10 годин роботи в таких умовах. При цьому керівник напряму розвитку мобільного інтернету Мінцифри Станіслав Прибитько визнав, що компанії не встигнуть впоратись з цим завданням. Станом на сьогодні оператори здатні забезпечити чотиригодинну роботу без світла для половини обладнання, ідеться у статті.

Нагадуємо, 20 вересня Фокус писав про візит до Києва Урсули фон дер Ляєн: очільниця Єврокомісії оприлюднила вартість "подарунку", який вона привезла.