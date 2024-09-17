2-3 години на добу: у Раді допустили тривале вимикання світла взимку і назвали причини (відео)

Взимку громадяни дійсно можуть мати світло до трьох годин на добу, але це не триватиме надто довго, пояснила нардепка Інна Совсун. Така ситуація виникне у випадку, якщо росіяни здійснять чергові масовані ракетні удари по Україні.

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На сьогодні неможливо спрогнозувати, наскільки серйозними будуть проблеми з електропостанням та графіком відключень взимку 2024-25 рр. На кількість годин з світлом впливають обсяги генерації, імпорт та споживання, яке становить 60% від генерації. Про те, коли світло буде 2-3 години, а коли близько 14, народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун прояснила в ефірі "Новини.Live".

Совсун найперше наголосила, що вона не може дати "точний прогноз" в нинішніх умовах, коли будь-якого дня ЗС РФ можуть вкотре обстріляти енергетичні об'єкти України. Втім, на питання журналістки щодо повторення відключень липня 2024, політикиня погодилась, що таке можливо і українці дійсно можуть сидіти зі світлом взимку по 2-3 години на добу. Також нардепка уточнила, що навряд чи така ситуація триватиме протягом усіх трьох зимових місяців.

Відключення світла - Інна Совсун про ситуацію в енергетиці взимку

"Будь-яке прогнозування тут є невдячною справою. У випадку реалістично можливих великих обстрілів, на жаль, взимку ці ситуації можуть повторюватись", — сказала Совсун.

Нардепка також навела деякі цифри щодо ситуації в енергетиці, навела деталі розподілу потужностей, похолодання і нових ударів ЗС РФ.

Електрогенерація України (16-17 ГВт) покриває споживання на 60% і це не означає, що 60% часу (тобто 14 год на добу) громадяни будуть зі світлом. Вона нагадала, що є об'єкти, які заживлюються насамперед: об'єкти критичної інфраструктури (енергетика, водоканали), лікарні, заводи, які працюють на Сили оборони. Це означає, що потужності будуть іти передусім на ці об'єкти, а не, наприклад, на багатоквартирні будинки. Ситуацію кардинально не змінить імпорт з-за кордону у 2 ГВт, зауважила Совсун. Політикиня звернула увагу на характер російських обстрілів. Якщо росіяни нищать електропідстанції, то їх відновлюють протягом двох тижнів. Якщо ж ворог б'є по генерації, то відновлення займатиме довгі місяці. Коли саме, по яких цілях і наскільки масовими будуть наступні російські удари, передбачити неможливо, отже, невідомо точно, як пройде зима. До всього, зростуть навантаження через похолодання, пролунало в ефірі.

"Навіть якщо цих обстрілів не буде, то відключення з похолоданням все одно будуть просто тому, що не вистачає зараз генерації, бо вона зруйнована. А генерацію, до слова, не відновити так швидко, як передачу", — підсумувала народна депутатка Совсун.

Зазначимо, 12 вересня нардеп Олексій Кучеренко пояснив, чому Україна не може імпортувати з ЄС стільки потужностей, щоб покрити усі потреби. З його слів, проблема полягає у можливостях ліній електропередач та наявного обладнання.

Нагадуємо, 17 вересня нардеп Олексій Нагорянк описав два сценарії можливих відключень світла взимку 2024-25 рр.