Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Економіка Російсько-українська війна Удари ЗС РФ по енергооб'єктах України

2-3 години на добу: у Раді допустили тривале вимикання світла взимку і назвали причини (відео)

Відключення світла, відключення електропостачання, енергетика проблеми, удари РФ на енергетиці, графіки відключень, відсутність світла
Фото: ukranews.com | Українці потерпатимуть від відключень світла взимку 2025 року (ілюстративне фото)

Взимку громадяни дійсно можуть мати світло до трьох годин на добу, але це не триватиме надто довго, пояснила нардепка Інна Совсун. Така ситуація виникне у випадку, якщо росіяни здійснять чергові масовані ракетні удари по Україні.

Related video

На сьогодні неможливо спрогнозувати, наскільки серйозними будуть проблеми з електропостанням та графіком відключень взимку 2024-25 рр. На кількість годин з світлом впливають обсяги генерації, імпорт та споживання, яке становить 60% від генерації. Про те, коли світло буде 2-3 години, а коли близько 14, народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун прояснила в ефірі "Новини.Live".

Совсун найперше наголосила, що вона не може дати "точний прогноз" в нинішніх умовах, коли будь-якого дня ЗС РФ можуть вкотре обстріляти енергетичні об'єкти України. Втім, на питання журналістки щодо повторення відключень липня 2024, політикиня погодилась, що таке можливо і українці дійсно можуть сидіти зі світлом взимку по 2-3 години на добу. Також нардепка уточнила, що навряд чи така ситуація триватиме протягом усіх трьох зимових місяців.

Відключення світла - Інна Совсун про ситуацію в енергетиці взимку

"Будь-яке прогнозування тут є невдячною справою. У випадку реалістично можливих великих обстрілів, на жаль, взимку ці ситуації можуть повторюватись", — сказала Совсун.

Нардепка також навела деякі цифри щодо ситуації в енергетиці, навела деталі розподілу потужностей, похолодання і нових ударів ЗС РФ.

  1. Електрогенерація України (16-17 ГВт) покриває споживання на 60% і це не означає, що 60% часу (тобто 14 год на добу) громадяни будуть зі світлом. Вона нагадала, що є об'єкти, які заживлюються насамперед: об'єкти критичної інфраструктури (енергетика, водоканали), лікарні, заводи, які працюють на Сили оборони. Це означає, що потужності будуть іти передусім на ці об'єкти, а не, наприклад, на багатоквартирні будинки. Ситуацію кардинально не змінить імпорт з-за кордону у 2 ГВт, зауважила Совсун.
  2. Політикиня звернула увагу на характер російських обстрілів. Якщо росіяни нищать електропідстанції, то їх відновлюють протягом двох тижнів. Якщо ж ворог б'є по генерації, то відновлення займатиме довгі місяці. Коли саме, по яких цілях і наскільки масовими будуть наступні російські удари, передбачити неможливо, отже, невідомо точно, як пройде зима. До всього, зростуть навантаження через похолодання, пролунало в ефірі.

"Навіть якщо цих обстрілів не буде, то відключення з похолоданням все одно будуть просто тому, що не вистачає зараз генерації, бо вона зруйнована. А генерацію, до слова, не відновити так швидко, як передачу", — підсумувала народна депутатка Совсун.

Зазначимо, 12 вересня нардеп Олексій Кучеренко пояснив, чому Україна не може імпортувати з ЄС стільки потужностей, щоб покрити усі потреби. З його слів, проблема полягає у можливостях ліній електропередач та наявного обладнання.

Нагадуємо, 17 вересня нардеп Олексій Нагорянк описав два сценарії можливих відключень світла взимку 2024-25 рр.