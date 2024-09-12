"Халепи не буде": Україна не може збільшити імпорт електроенергії з Європи, — нардеп (відео)

Взимку ситуація з електроенергією буде складна, але Армагедону чи біди не буде, заявив народний депутат Олексій Кучеренко. Він запевнив, що Європейський Союз докладе максимум зусиль, щоб наростити імпорт потужностей в Україну.

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Лінії електропередач (ЛЕП) та наявне обладнання дають можливість Україні імпортувати 13–14% електроенергії з Європи. Цього замало для стовідсоткового покриття дефіциту. Імпорт можна наростити, але є обмеження. Про ситуацію у сфері енергетики та про ймовірні зимові відключення народний депутат "Батьківщини" Олексій Кучеренко розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Кучеренко заявив, що не варто галасувати і панікувати щодо начебто "біди", яка прийде взимку. Нардеп пояснив, що ситуація складна, але катастрофи не буде. Україна змогла прожити майже тиждень, до сьогодні, практично без від відключень. Це стало можливо завдяки відновленню трансформаторів, а також значній підтримці від енергосистеми Європи. Зокрема, весь цей час відбувався імпорт електроенергії у розмірі 1,7 МВт, тобто 13–14%. Зі слів нардепа, до зими цей показник зможуть наростити до 2,2 МВт, тобто до 15–18%. Але більше з Європи не надійде, пролунало в ефірі телеканалу.

"Прошу не застосовувати до зимового періоду таких термінів, як халепа, біда, ми всі замерзнемо, Армагедон, все пропало. Ніхто не знає, що буде взимку, але точно не буде катастрофи, і це вже великий плюс", — сказав Кучеренко.

Нардеп пояснив, чому європейський енергокомісар Кадрі Сімсон публічно заявив про максимальну допомогу Україні, але дефіцит до зими все ж не закриють. З його слів, обмеження через те, що для нарощування імпорту потрібно будувати нові ЛЕП і купувати нове обладнання.

"Уряд Європи максимально все зробить, щоби збільшити пропускну здатність цього перетину для імпорту. Більше важко буде, бо там є технічні проблеми, це швидко не можна зробити", — сказав він.

Енергетика України — Кучеренко про імпорт з Європи, див. з 10:50

Енергетика України — деталі

Зазначимо, після дев'яти російських ударів по українській енергетиці експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук у ефірі "Громадського радіо" заявив, що дефіцит потужностей взимку досягатиме, орієнтовно, 5 ГВт. Він пояснив, що це "насправді великий обсяг". Як свідчить заява Кучеренка, імпорт покриє нестачу від 34 до 44%.

12 вересня після чергового масованого ракетно-дронового обстрілу ЗС РФ НЕК "Укренерго" відновила графік планових відключень у чотирьох областях України. Оновлені графіки з 13:00 почнуть діяти в Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Вказано, що відключатимуть одну чергу користувачів.

Нагадуємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про нічний удар РФ по Україні і про відсоток ракет та дронів, збитих засобами протиповітряної оборони. Фокус розповів деталі сьомого обстрілу, який стався протягом перших 12 днів вересня.