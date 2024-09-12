Сьома атака за вересень: ЗС РФ знову вдарили по Києву, подробиці

Протягом ночі повітряна тривога в Києві лунала тричі. Оголошувалися загрози застосування балістики, проте обійшлося без ударів ракет по столиці, розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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У ніч з 11 на 12 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Київ безпілотними літальними апаратами, попередньо "шахедами". Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

Протягом ночі Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" на Київщині курсом на Київ. Проте о 4:48 зʼявилося повідомлення про рух ракети на Київ.

"Ракета на Київ!" — йдеться у повідомленні.

Сергій Попко зазначив, що за вересень це вже сьома повітряна атака ворога на Київ, противник застосував ударні дрони, попередньо "шахед".

"Щодо ракет — дійсно, протягом ночі оголошувалися загрози застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву. Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2-х годин", — розповів Попко.

За його словами, перші групи дронів росіяни запустили ще до опівночі, проте протягом ночі в повітряному просторі України зʼявилися нові БПЛА. Так і на Київ ударні дрони заходили декілька разів, з різних напрямків, але переважно по одному.

"Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах!" — наголосив Сергій Попко.

Він додав, що попередньо, в Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, вночі 12 вересня російські військові атакували Конотоп у Сумській області. Зокрема, удари прийшлись по обʼєктах енергетики та цивільної інфраструктури, для них противник застосував дрони типу "шахед".

Ввечері 11 вересня глава ЦПД, лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко повідомив, що група ударних дронів типу "шахед" прямувала до Білорусі. Він зауважив, що БПЛА можуть взяти курс у бік країн НАТО.