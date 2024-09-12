Можуть полетіти до країн НАТО: група "Шахедів" РФ попрямували до Білорусі, — Коваленко

За повідомленням командування, у повітряному просторі України перебувають п'ять груп ворожих безпілотників. Перед цим повідомлялося, що БПЛА в Чернігівській області рухалися в бік кордону на захід.

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Група БПЛА "Шахед" попрямувала до Білорусі. Вони можуть взяти курс у бік країн НАТО. Про це у себе в Telegram написав глава ЦПД, лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко.

"Російські шахеди пішли на Білорусь. Якщо авіація Білорусі не буде збивати, то не виключено, що триматимуть курс у бік країн НАТО", — написав він о 23:22 вечора.

Андрій Коваленко про Шахедів у Білорусі Фото: Скриншот

Тим часом Повітряні сил ЗСУ повідомили, що в Україні також літають російські БПЛА. Так, о 23:10 стало відомо про те, що одна з груп була помічена в Чернігівській області. Вона прямувала в бік заходу вздовж державного кордону.

Уже о 23:51 з'явилося повідомлення, що в Україні зафіксовано 5 груп БПЛА:

у Сумській області курсом на Суми;

у Полтавській області курсом на Полтаву;

у Дніпропетровській області курсом на захід і північний захід;

у Херсонській та Миколаївській областях курсом на північний захід;

у Кіровоградській області курсом на захід.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія отримала з КНДР нові партії балістичних ракет. Північнокорейська ракета, використана під час атаки на Київ у серпні, була виготовлена у 2024 році. У ній знайшли "свіжі" компоненти, виготовлені західними країнами всього рік тому.