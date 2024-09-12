Седьмая атака за сентябрь: ВС РФ снова ударили по Киеву, подробности

В течение ночи воздушная тревога в Киеве звучала трижды. Объявлялись угрозы применения баллистики, однако обошлось без ударов ракет по столице, рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Related video

В ночь с 11 на 12 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами, предварительно "шахедами". Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.

В течение ночи Воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" в Киевской области курсом на Киев. Однако в 4:48 появилось сообщение о движении ракеты на Киев.

"Ракета на Киев!" — говорится в сообщении.

Сергей Попко отметил, что за сентябрь это уже седьмая воздушная атака врага на Киев, противник применил ударные дроны, предварительно "шахед".

"Относительно ракет — действительно, в течение ночи объявлялись угрозы применения баллистики, но обошлось без применения по Киеву. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно длилась около 2-х часов", — рассказал Попко.

По его словам, первые группы дронов россияне запустили еще до полуночи, однако в течение ночи в воздушном пространстве Украины появились новые БПЛА. Так и на Киев ударные дроны заходили несколько раз, с разных направлений, но преимущественно по одному.

"Однако ни один из московитских дронов до Киева не добрался. Силы и средства противовоздушной обороны все сбили на подступах!" — подчеркнул Сергей Попко.

Он добавил, что предварительно, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, ночью 12 сентября российские военные атаковали Конотоп в Сумской области. В частности, удары пришлись по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры, для них противник применил дроны типа "шахед".

Вечером 11 сентября глава ЦПД, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко сообщил, что группа ударных дронов типа "шахед" направлялась в Беларусь. Он отметил, что БПЛА могут взять курс в сторону стран НАТО.