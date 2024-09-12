"Провала не будет": Украина не может увеличить импорт электроэнергии из Европы, — нардеп (видео)

Зимой ситуация с электроэнергией будет сложная, но Армагеддона или беды не будет, заявил народный депутат Алексей Кучеренко. Он заверил, что Европейский Союз приложит максимум усилий, чтобы нарастить импорт мощностей в Украину.

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Линии электропередач (ЛЭП) и имеющееся оборудование позволяют Украине импортировать 13–14% электроэнергии из Европы. Этого мало для стопроцентного покрытия дефицита. Импорт можно нарастить, но есть ограничения. О ситуации в сфере энергетики и о вероятных зимних отключениях народный депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Кучеренко заявил, что не стоит шуметь и паниковать относительно якобы "беды", которая придет зимой. Нардеп пояснил, что ситуация сложная, но катастрофы не будет. Украина смогла прожить около недели, до сегодняшнего дня, почти от отключений. Это стало возможно благодаря восстановлению трансформаторов, а также значительной поддержке от энергосистемы Европы. В частности, все это время происходил импорт электроэнергии в размере 1,7 МВт, то есть 13–14%. По словам нардепа к зиме этот показатель смогут нарастить до 2,2 МВт, то есть до 15–18%. Но больше из Европы не поступит, прозвучало в эфире телеканала.

"Прошу не применять к зимнему периоду таких терминов, как провал, беда, мы все замерзнем, Армагеддон, все пропало. Никто не знает, что будет зимой, но точно не будет катастрофы, и это уже большой плюс", — сказал Кучеренко.

Нардеп объяснил, почему европейский энергокомиссар Кадри Симсон публично заявил о максимальной помощи Украине, но дефицит до зимы все же не закроют. По его словам, ограничения из-за того, что для наращивания импорта нужно строить новые ЛЭП и покупать новое оборудование.

"Правительство Европы максимально все сделает, чтобы увеличить пропускную способность этого пересечения для импорта. Больше трудно будет, потому что там есть технические проблемы, это быстро нельзя сделать", — сказал он.

Энергетика Украины — Кучеренко об импорте из Европы, см. с 10:50

Энергетика Украины — детали

Отметим, после девяти российских ударов по украинской энергетике эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук в эфире "Громадського радіо" заявил, что дефицит мощностей зимой будет достигать, ориентировочно, 5 ГВт. Он пояснил, что это "на самом деле большой объем". Как свидетельствуют заявление Кучеренко, импорт покроет недостаток от 34 до 44%.

12 сентября после очередного массированного ракетно-дронового обстрела ВС РФ НЭК "Укрэнерго" возобновила график плановых отключений в четырех областях Украины. Обновленные графики с 13:00 начнут действовать в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Указано, что отключать будут одну очередь пользователей.

Напоминаем, в Воздушных силах ВСУ сообщили о ночном ударе РФ по Украине и о проценте ракет и дронов, сбитых средствами противовоздушной обороны. Фокус рассказал детали седьмого обстрела, который произошел в течение первых 12 дней сентября.