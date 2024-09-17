2-3 часа в сутки: в Раде допустили длительное отключение света зимой и назвали причины (видео)

Зимой граждане действительно могут иметь свет до трех часов в сутки, но это не продлится слишком долго, пояснила нардеп Инна Совсун. Такая ситуация возникнет в случае, если россияне осуществят очередные массированные ракетные удары по Украине.

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На сегодня невозможно спрогнозировать, насколько серьезными будут проблемы с электропостановками и графиком отключений зимой 2024-25 гг. На количество часов со светом влияют объемы генерации, импорт и потребление, которое составляет 60% от генерации. О том, когда свет будет 2-3 часа, а когда около 14, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун прояснила в эфире "Новини.Live".

Совсун прежде всего отметила, что она не может дать "точный прогноз" в нынешних условиях, когда в любой день ВС РФ могут в очередной раз обстрелять энергетические объекты Украины. Впрочем, на вопрос журналистки о повторении отключений июля 2024 года, политик согласилась, что такое возможно и украинцы действительно могут сидеть со светом зимой по 2-3 часа в сутки. Также нардеп уточнила, что вряд ли такая ситуация будет продолжаться в течение всех трех зимних месяцев.

Отключение света — Инна Совсун о ситуации в энергетике зимой

"Любое прогнозирование здесь является неблагодарным делом. В случае возможных реалистично возможных больших обстрелов, к сожалению, зимой эти ситуации могут повторяться", — сказала Совсун.

Нардеп также привела некоторые цифры по ситуации в энергетике, рассказала детали распределения мощностей, похолодания и новых ударов ВС РФ.

Электрогенерация Украины (16-17 ГВт) покрывает потребление на 60% и это не означает, что 60% времени (то есть 14 ч. в сутки) граждане будут со светом. Она напомнила, что есть объекты, которые запитываются в первую очередь: объекты критической инфраструктуры (энергетика, водоканалы), больницы, заводы, которые работают на Силы обороны. Это означает, что мощности будут идти в первую очередь на эти объекты, а не, например, на многоквартирные дома. Ситуацию кардинально не изменит импорт из-за рубежа в 2 ГВт, отметила Совсун. Политик обратила внимание на характер российских обстрелов. Если россияне уничтожают электроподстанции, то их восстанавливают в течение двух недель. Если же враг бьет по генерации, то восстановление будет занимать долгие месяцы. Когда именно, по каким целям и насколько массовыми будут следующие российские удары, предсказать невозможно, следовательно, неизвестно точно, как пройдет зима. Ко всему, возрастут нагрузки из-за похолодания, прозвучало в эфире.

"Даже если этих обстрелов не будет, то отключения с похолоданием все равно будут просто потому, что не хватает сейчас генерации, потому что она разрушена. А генерацию, к слову, не восстановить так быстро, как передачу", — подытожила народный депутат Совсун.

Отметим, 12 сентября нардеп Алексей Кучеренко объяснил, почему Украина не может импортировать из ЕС столько мощностей, чтобы покрыть все потребности. По его словам, проблема заключается в возможностях линий электропередач и имеющегося оборудования.

Напоминаем, 17 сентября нардеп Алексей Нагорянк описал два сценария возможных отключений света зимой 2024-25 гг.