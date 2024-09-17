Есть два сценария: нардеп рассказал, будут ли отключения света зимой

По словам Сергея Нагорняка, 3,5 – 4 гигаватта восстановят до зимы. Кроме того, дополнительно будет импорт. Но в случае сильных морозов генерации не будет хватать в пиковые часы.

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Одним из главных факторов того, будут ли в Украине отключения света зимой, является погода. Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк в интервью "24 каналу".

По его словам, надо, чтобы Украине хватило сгенерированной электроэнергии. Он отметил, если зима выдастся теплой с температурой от 0 до 5 градусов по Цельсию, то пройти ее может получиться без отключений. Возможны также отключения по 2-4 часа в день. Однако это оптимистичный сценарий.

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"Если же температура на улице будет минус 5 – 10 и будут продолжаться морозы по несколько дней подряд, то ограничения в потреблении будут более значительными – от 8 до 10 часов в сутки. Но это краткосрочно, на дни морозов, когда мы будем больше потреблять электроэнергии", – заявил Нагорняк.

В материале говорится, что в течение текущего года Украина потеряла 9 гигаватт генерации. Нагорняк заявил, что 3,5 – 4 гигаватта восстановят до зимы. Кроме того, дополнительно будет импорт. Однако в пиковые часы в случае серьезных морозов генерации будет не хватать, чтобы покрыть 100% потребности населения.

Однако, как отметил нардеп, все это возможно только при том условии, что не будет критических ударов РФ по украинской генерации или подстанциям "Укрэнерго", ГЭС и ТЭС. Если же ВС РФ продолжат уничтожать энергетическую инфраструктуру, генерация будет оставаться, но не будет возможности ее выдать.

Нагорняк заявил, что такое уже было на протяжении двух недель в августе – сентябре, когда на подстанциях проводили ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали огромный аккумулятор мощностью 1 МВт. Программное обеспечение Energy storage для данной установки было разработано украинской компанией, также более 50% оборудования – украинского производства.

Кроме того, в Центре Разумкова сказали, возможна ли "катастрофа" зимой из-за блэкаута. Эксперт Владимир Омельченко не стал исключать возможности, что зимой украинцы останутся без тепла и света. Однако предупредил, что население многого не знает.