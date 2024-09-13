В Украине разработали огромный аккумулятор мощностью 1 МВт: зачем он понадобился

Программное обеспечение Energy storage для данной установки было разработано украинской компанией, также более 50% оборудования – украинского производства.

Related video

Компания Kness (Винница) разработала батарею, способную хранить обычную и "зеленую" электроэнергию. Мощность устройства составляет впечатляющий 1 МВт, пишет издание AgroTimes.

Народный депутат, зампредседателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", что это — первое энергохранилище промышленного масштаба, созданное в Украине. Оно способно хранить и отдавать в сеть 1 МВт электроэнергии.

Издание сообщает, что частые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины российскими войсками привели к повышению спроса на такие аккумуляторы. Многие предприятия заинтересованы в их приобретении. Также украинские бизнесмены готовы инвестировать в хранение энергии.

"Масштабирование и развитие промышленных установок хранения энергии станет одним из ключей к повышению гибкости и надежности работы электроэнергетической системы Украины", — написал Кисилевский.

Что касается батареи от Kness, то по словам народного депутата, программное обеспечение Energy storage было разработано украинской компанией, и что более 50% оборудования – тоже украинского производства.

СМИ отмечает, что Kness занимается созданием опорных конструкций для солнечных панелей. Многие украинские солнечные электростанции установлены на этих конструкциях, их совокупная мощность составляет 1 ГВт. Также конструкции закупают и фирмы из Латвии, которые работают в сфере "зеленой" энергетики.

Ранее мы писали о пяти мифах касательно солнечной энергии и батарей, которым нужно перестать верить. Гендиректор компании MakeMyHouseGreen Ллевеллин Кинч рассказал, почему солнечные панели отлично работают на холоде и при малом освещении, почему они не столь дорогие, как многие считают.