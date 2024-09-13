В Україні розробили величезний акумулятор потужністю 1 МВт: навіщо він знадобився

Програмне забезпечення Energy storage для цієї установки було розроблено українською компанією, також понад 50% обладнання — українського виробництва.

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Компанія Kness (Вінниця) розробила батарею, здатну зберігати звичайну та "зелену" електроенергію. Потужність пристрою становить дивовижний 1 МВт, пише видання AgroTimes.

Народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", що це — перше енергосховище промислового масштабу, створене в Україні. Воно здатне зберігати та віддавати в мережу 1 МВт електроенергії.

Видання повідомляє, що часті обстріли енергетичної інфраструктури України російськими військами призвели до підвищення попиту на такі акумулятори. Багато підприємств зацікавлені в їх придбанні. Також українські бізнесмени готові інвестувати в зберігання енергії.

"Масштабування і розвиток промислових установок зберігання енергії стане одним із ключів до підвищення гнучкості та надійності роботи електроенергетичної системи України", — написав Кисилевський.

Що стосується батареї від Kness, то, за словами народного депутата, програмне забезпечення Energy storage було розроблено українською компанією, і що понад 50% обладнання — теж українського виробництва.

ЗМІ зазначає, що Kness займається створенням опорних конструкцій для сонячних панелей. Багато українських сонячних електростанцій встановлено на цих конструкціях, їхня сукупна потужність становить 1 ГВт. Також конструкції закуповують і фірми з Латвії, які працюють у сфері "зеленої" енергетики.

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