"Гигаватт Зеленского" реализован на 6%: когда начнется волна отключений, — Кудрицкий

Экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вспомнил, что в 2023 году Украина уже представила план построения децентрализованной генерации. Однако тогда, по его словам, партнеры отреагировали ужасом и смехом.

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В ближайшие месяцы Украина может избежать отключений электроэнергии. Об этом в интервью, опубликованном в "Экономической правде" 12 сентября, рассказал экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Когда начнутся отключения света?

Он пояснил, что сейчас из-за снижения температуры и потребления генерации хватает. Такая ситуация будет сохраняться, если не будет новой волны жары или "проблем" на энергообъектах.

По словам эксперта, в сентябре и октябре украинцы могут избежать блэкаутов, если не будет новых масштабных обстрелов энергосистемы. В ноябре начнется отопительный сезон, но еще не будет сильных холодов. Поэтому, по оценке Кудрицкой, скорее всего отключения начнутся в декабре.

"Именно холодная погода будет триггером для введения ограничений электропотребления", — уточнил он.

Прогноз Кудрицкого на зиму 2024/2025

Экс-руководитель "Укрэнерго" рассказал, что пройти зиму без отключений будет возможно только при сценарии, когда температура будет колебаться в пределах +5...+15 градусов и не будет новых обстрелов ВС РФ. Однако энергетики понимают, что это чисто теоретическая история.

"Я считаю, что при холодной погоде отключения ожидаются, даже если все планы по восстановлению генерации будут реализованы", — отметил Кудрицкий.

О новой генерации и "Гигаватте Зеленского"

Эксперт напомнил, что потребность в строительстве децентрализованной генерации была сформулирована еще в начале 2023 года. По его словам, если бы тогда были приняты "две-три вещи", которые приняли уже в этом году, то децентрализованная генерация могла бы быть уже построена.

Кудрицкий рассказал, что в то время в Лондон повезли презентацию, которая предусматривала построение 300 гигаватт новой мощности. Он подчеркнул, что речь шла об энергосистеме, которая зимой потребляет менее 20 гигаватт. На реализацию плана просили 400 миллиардов евро.

"Западные партнеры на это посмотрели, кто-то в кулуарах посмеялся, кто-то с ужасом в глазах ушел с конференции, но ни одного проекта или никаких крупных инвестиций и презентация, к сожалению, не помогла привлечь. Мы потеряли год-полтора, потому что показали, видение, которое не имело ничего общего с насущными потребностями энергосистемы", — вспомнил экс-глава "Укрэнерго".

Он объяснил, что Украине нужны:

три гигаватта маневровой мощности на газе или биомассе;

четыре гигаватта солнечных станций;

до пяти гигаватт ветра;

гигаватт батарейных систем накопления энергии.

Стоимость реализации всего вышеупомянутого — 10 миллиардов.

Кудрицкий рассказал, что ответственность за "Гигаватт Зеленского" лежит на Минэнерго. Он предположил, что за "два-три дня" были построены новые объекты генерации, но ему было известно о примерно 60 дополнительных мегаваттах.

"Одна станция подключалась полтора года. Вторая, насколько я знаю, введена недавно", — добавил эксперт.

Напомним, глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что школы и больницы в Запорожье должны быть готовы к тому, что "света может не быть вообще".

Мэр Конотопа Артем Семенихин пожаловался, что из-за "абсурдного закона" в бюджете нет денег на восстановление водоснабжения в городе. Он предупредил, что в холода станет хуже, и описал ситуацию как катастрофу.