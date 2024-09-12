Графики отключений 12 сентября будут действовать дольше: в "Укрэнерго" назвали причину

В ДТЭК отметили, что отключения света будут действовать в нескольких областях, будет применяться одна очередь отключений.

Related video

В четверг, 12 сентября в Украину вернулись стабилизационные отключения света. Графики внедрены в столице страны и 4 областях и действовать они будут дольше — с 13:00 до 00:00. Об этом сообщили в Укрэнерго.

"С 13:00 до 00:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений", — отметили в ведомстве.

Там рассказали и о причине введения ограничений. Они будут применены в связи со снижением эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

Напомним, что ранее в "Укрэнерго" отмечали, что уровень потребления растет. Однако ограничения вводить не планировалось.

Вместе с тем, в ДТЭК сообщили об отключении электроэнергии в столице и нескольких областях — Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой. Там отмечали, что в регионах будет применена одна группа отключения и продлятся они до 23:00.

Отметим, что по прогнозам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, худшая ситуация с электроснабжением зимой будет в Киеве, Одессе и Харькове. Он добавил, что в столице может вообще не быть света 16 часов в сутки. Он добавил, что в Украине объединенная энергосистема и эти три города — слабые места в ней.