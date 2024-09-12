Графіки відключень 12 вересня будуть діяти довше: в ДТЕК назвали причину

В ДТЕК зазначили, що відключення світла будуть діяти в декількох областях, буде застосовуватись одна черга відключень.

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В четвер, 12 вересня в Україну повернулися стабілізаційні вимкнення світла. Графіки впроваджено в столиці країни та 4 областях і діяти вони будуть довше — з 13:00 до 00:00. Про це повідомили в Укренерго.

"З 13:00 до 00:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень", — зазначили у відомстві.

Там розповіли й про причину запровадження обмежень. Вони будуть застосовані у зв'язку зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.

Нагадаємо, що раніше в "Укренерго" зазначали, що рівень споживання зростає. Однак обмеження вводити не планувалось.

Разом з тим, в ДТЕК повідомили про відключення електроенергії у столиці та декількох областях — Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій. Там зазначали, що в регіонах буде застосовано одну групу відключення і триватимуть вони до 23:00.

Зазначимо, що за прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченко, найгірша ситуація з електропостачанням взимку буде у Києві, Одесі та Харкові. Він додав, що в столиці може взагалі не бути світла 16 годин на добу. Він додав, що в Україні об'єднана енергосистема і ці три міста — слабкі місця в ній.