"Гігават Зеленського" реалізований на 6%: коли почнеться хвиля відключень, — Кудрицький

Екскерівник "Укренерго" Володимир Кудрицький згадав, що у 2023 році Україна вже презентувала план побудови децентралізованої генерації. Однак тоді, з його слів, партнери відреагували жахом і сміхом.

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Найближчими місяцями Україна може уникнути відключень електроенергії. Про це в інтерв’ю, опублікованому в "Економічній правді" 12 вересня, розповів ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Коли почнуться відключення світла?

Він пояснив, що нині через зниження температури й споживання генерації вистачає. Така ситуація зберігатиметься, якщо не буде нової хвилі спеки або "негараздів" на енергооб’єктах.

Зі слів експерта, у вересні й жовтні українці можуть уникнути блекаутів, якщо не буде нових масштабних обстрілів енергосистеми. У листопаді почнеться опалювальний сезон, але ще не буде сильних холодів. Тож, за оцінкою Кудрицькою, найімовірніше відключення почнуться у грудні.

"Саме холодна погода буде тригером для введення обмежень електроспоживання", — уточнив він.

Прогноз Кудрицького на зиму 2024/2025

Екскерівник "Укренерго" розповів, що пройти зиму без відключень буде можливо лише за сценарію, коли температура коливатиметься в межах +5…+15 градусів і не буде нових обстрілів ЗС РФ. Однак енергетики розуміють, що це суто теоретична історія.

"Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані", — зазначив Кудрицький.

Про нову генерацію та "Гігават Зеленського"

Експерт нагадав, що потреба в будівництві децентралізованої генерації була сформульована ще на початку 2023 року. З його слів, якби тоді були прийняті "дві-три речі", які прийняли вже цьогоріч, то децентралізована генерація могла б бути вже побудована.

Кудрицький розповів, що в той час у Лондон повезли презентацію, яка передбачала побудову 300 гігаватів нової потужності. Він підкреслив, що йшлося про енергосистему, яка взимку споживає менш як 20 гігаватів. На реалізацію плану просили 400 мільярдів євро.

"Західні партнери на це подивилися, хтось у кулуарах посміявся, хтось з жахом в очах пішов з конференції, але жодного проєкту або жодних великих інвестицій та презентація, на жаль, не допомогла залучити. Ми втратили рік-півтора, бо показали, візію, яка не мала нічого спільного з нагальними потребами енергосистеми", — згадав ексголова "Укренерго".

Він пояснив, що Україні потрібні:

три гігавати маневрової потужності на газі або біомасі;

чотири гігавати сонячних станцій;

до пʼяти гігаватів вітру;

гігават батарейних систем накопичення енергії.

Вартість реалізації усього вищезазначеного — 10 мільярдів.

Кудрицький розповів, що відповідальність за "Гігават Зеленського" лежить на Міненерго. Він припустив, що за "два-три дні" було побудовано нові об’єкти генерації, але йому було відомо про приблизно 60 додаткових мегаватів.

"Одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена недавно", — додав експерт.

Нагадаємо, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що школи й лікарні у Запоріжжі мають бути готові до того, що "світла може не бути взагалі".

Мер Конотопа Артем Семеніхін поскаржився, що через "абсурдний закон" у бюджеті немає грошей на відновлення водопостачання у місті. Він попередив, що в холоди стане гірше, та описав ситуацію як катастрофу.