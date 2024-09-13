Полный блэкаут в Украине: в Центре Разумкова сказали, возможна ли "катастрофа" зимой (видео)

Эксперт Владимир Омельченко не стал исключать возможности, что зимой украинцы останутся без тепла и света. Однако предупредил, что население многого не знает.

Related video

Полный блэкаут в Украине не исключен, но его риск невелик. Об этом в эфире телеканала "Киев" 13 сентября рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он пояснил, что в мире возможно все, даже падение метеорита. Однако вопрос в том, насколько вероятна так называемая энергетическая катастрофа.

Эксперт сообщил, что возможность полного блэкаута, когда украинцы останутся без света и тепла, этой зимой будет. Однако вероятность такого сценария — невысока.

"В принципе я не очень склонен к спекуляциям относительно прогнозов, потому что очень много неизвестных компонентов", — отметил Омельченко.

Он пояснил, что украинцы не знают точных планов Генштаба ВС РФ, также остается неизвестным точный уровень защиты Украины средствами ПВО.

"И это правильно, что не знаем. Это не нужно, чтобы кто-то знал", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что украинцы не могут предсказать погодные условия зимой.

"Говорить, что будет катастрофа, что кто-то там знает точный сценарий — это примерно как знать, какая будет через полгода цена на нефть на нью-йоркской бирже. Это, мне кажется, просто какой-то волюнтаризм", — заявил Омельченко.

Он порекомендовал обращаться за прогнозами в "Укрэнерго", ведь компания имеет больше информации и действительно может прогнозировать ситуацию. В то же время многие эксперты, по его словам, просто спекулируют.

"Пока не вижу я никакой катастрофы такой. Не нужно запугивать людей, они и так запуганы", — добавил Омельченко.

Напомним, экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что отключения света как летом вернутся в Украину уже в декабре. Он рассказал, при каких условиях зимой электроэнергию не будут выключать вообще.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, требования к школам, больницам и другим социальным учреждениям в Запорожье изменились. Ранее можно было иметь только один генератор, но теперь этого недостаточно.