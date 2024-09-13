Повний блекаут в Україні: в Центрі Разумкова сказали, чи можлива "катастрофа" взимку (відео)

Експерт Володимир Омельченко не став виключати можливості, що взимку українці залишаться без тепла й світла. Однак попередив, що населення багато чого не знає.

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Повний блекаут в Україні не виключений, але його ризик невеликий. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 13 вересня розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він пояснив, що у світі можливо все, навіть падіння метеорита. Однак питання у тому, наскільки ймовірна так звана енергетична катастрофа.

Експерт повідомив, що можливість повного блекауту, коли українці залишаться без світла й тепла, цієї зими буде. Однак імовірність такого сценарію — невисока.

"В принципі я не дуже схильний до спекуляцій щодо прогнозів, бо є дуже багато невідомих компонентів", — зауважив Омельченко.

Він пояснив, що українці не знають точних планів Генштабу ЗС РФ, також залишається невідомим точний рівень захисту України засобами ППО.

"І це правильно, що не знаємо. Це не потрібно, щоб хтось знав", — підкреслив експерт.

Він додав, що українці не можуть передбачити погодні умови взимку.

"Казати, що буде катастрофа, що хтось там знає точний сценарій — це приблизно як передбачати, яка буде за пів року ціна на нафту на нью-йоркській біржі. Це, мені здається, просто який волюнтаризм", — заявив Омельченко.

Він порекомендував звертатися за прогнозами до "Укренерго", адже компанія має найбільше інформації і дійсно може прогнозувати ситуацію. Водночас багато експертів, з його слів, просто на цьому спекулюють.

"Поки що не бачу катастрофи як такої. Не потрібно залякувати людей, вони й так залякані", — додав Омельченко.

Нагадаємо, екскерівник "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що відключення світла, як влітку, повернуться в Україну вже у грудні. Він розповів, за яких умов взимку електроенергію не вимикатимуть взагалі.

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