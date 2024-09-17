Є два сценарії: нардеп розповів, чи будуть відключення світла взимку

За словами Сергія Нагорняка, 3,5 — 4 гігавати відновлять до зими. Крім того, додатково буде імпорт. Але в разі сильних морозів генерації не вистачатиме в пікові години.

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Одним із головних чинників того, чи будуть в Україні відключення світла взимку, є погода. Про це розповів голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, треба, щоб Україні вистачило згенерованої електроенергії. Він зазначив, якщо зима видасться теплою з температурою від 0 до 5 градусів за Цельсієм, то пройти її може вийти без відключень. Можливі також відключення по 2-4 години на день. Однак це оптимістичний сценарій.

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"Якщо ж температура на вулиці буде мінус 5 — 10 і триватимуть морози по кілька днів поспіль, то обмеження у споживанні будуть більш значними — від 8 до 10 годин на добу. Але це короткостроково, на дні морозів, коли ми будемо більше споживати електроенергії", — заявив Нагорняк.

У матеріалі йдеться, що протягом поточного року Україна втратила 9 гігават генерації. Нагорняк заявив, що 3,5 — 4 гігавати відновлять до зими. Крім того, додатково буде імпорт. Однак у пікові години в разі серйозних морозів генерації не вистачатиме, щоб покрити 100% потреби населення.

Однак, як зазначив нардеп, усе це можливо тільки за тієї умови, що не буде критичних ударів РФ по українській генерації або підстанціях "Укренерго", ГЕС і ТЕС. Якщо ж ЗС РФ продовжать знищувати енергетичну інфраструктуру, генерація залишатиметься, але не буде можливості її видати.

Нагорняк заявив, що таке вже було протягом двох тижнів у серпні — вересні, коли на підстанціях проводили ремонтні роботи.

Раніше повідомлялося, що в Україні розробили величезний акумулятор потужністю 1 МВт. Програмне забезпечення Energy storage для цієї установки було розроблено українською компанією, також понад 50% обладнання — українського виробництва.

Крім того, у Центрі Разумкова сказали, чи можлива "катастрофа" взимку через блекаут. Експерт Володимир Омельченко не став виключати можливості, що взимку українці залишаться без тепла і світла. Однак попередив, що населення багато чого не знає.