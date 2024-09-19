Про 10 годин зв'язку без світла годі й мріяти: наскільки оператори готові до блекаутів в Україні

"Київстар", lifecell та Vodafone не можуть гарантувати 10 годин роботи мережі без світла взимку. У компаніях розповіли, скільки годин реально зможуть підтримувати зв’язок та чому не виходить виконати умови.

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Усім мобільним операторам України доручили до 1 лютого 2025 року забезпечити користувачам 10 годин зв’язку без світла. Журналісти "Суспільного" 19 вересня з’ясували, чи встигнуть це реалізувати.

Керівник напряму розвитку мобільного інтернету Мінцифри Станіслав Прибитько визнав, що 100% виконати умови не встигне жодна з компаній.

Скільки годин зв’язку без світла зможуть гарантувати оператори?

Нині 60% потужностей "Київстару" можуть працювати без електроенергії 4 години, інші 40% — від 2 до 3 годин. Компанія прагне вивести усю мережу на 4+ годин роботи без світла, а її частину — на 6 годин.

Згодом "Київстар" планує забезпечити 25% мережі генераторами, здатними живити обладнання три доби. Однак у випадку таких відключень буде йтись про клаптикову мережу з базовим сервісом — голосовий зв’язок та 3G.

Понад 50% станцій lifecell обладнані новими літієвими батареями, здатними підтримувати роботу на одному заряді приблизно 4 години. Понад 1700 базових станцій (з більш ніж 10 тисяч по країні) підключені до генераторів, завдяки яким зможуть довготривало забезпечувати зв’язок, коли батареї сядуть. Однак про швидкий і безперебійний мобільний інтернет тут не йдеться.

У Vodafone розповіли, що їхні базові станції також обладнані новими літієво-феромно-фосфатними акумуляторними батареями. Понад 50% станцій зможуть працювати без світла від 4 до 6 годин. Також компанія роздумує над встановленням дизель-генераторів та намагається зарезервувати електроживлення на критичних об’єктах.

Чому бажані 10 годин — недосяжні?

Мобільні оператори пояснили, що 10 годин зв’язку без світла не виходить забезпечити з таких причин:

потрібні значні інвестиції, які обчислюються в мільярдах гривень;

бракує часу, щоб знайти стільки акумуляторів або генераторів, привезти їх (в тому числі з закордону) та встановити;

на дахах не можна ставити генератори, а саме в таких місцях розташовані багато станцій;

якщо світло даватимуть на 4 години й вимикатимуть на стільки ж, акумулятори не встигатимуть заряджатись, проблема розв’язується шляхом збільшення подачі потужності на базові станції через Обленерго, але трапляються проблеми з документами та відмови;

для заміни акумуляторів, заправлення генераторів та стеженням за справністю системи потрібні люди.

Нагадаємо, пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова спрогнозувала, що зима буде однією з найскладніших. З її слів, були обговорені усі сценарії, і катастрофічною ситуація не буде, але "буде складно".

Нардеп Сергій Нагорняк розповів, від чого залежатимуть відключення електроенергії взимку. Він повідомив, що за оптимістичним сценарієм світла не буде по 2-4 години на день.