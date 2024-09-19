О 10 часах связи без света нечего и мечтать: насколько операторы готовы к блэкаутам в Украине

"Киевстар", lifecell и Vodafone не могут гарантировать 10 часов работы сети без света зимой. В компаниях рассказали, сколько часов реально смогут поддерживать связь и почему не получается выполнить условия.

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Всем мобильным операторам Украины поручили до 1 февраля 2025 года обеспечить пользователям 10 часов связи без света. Журналисты "Суспільного" 19 сентября выяснили, успеют ли это реализовать.

Руководитель направления развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибитько признал, что 100% выполнить условия не успеет ни одна из компаний.

Сколько часов связи без света смогут гарантировать операторы?

Сейчас 60% мощностей "Киевстара" могут работать без электроэнергии 4 часа, остальные 40% — от 2 до 3 часов. Компания стремится вывести всю сеть на 4+ часов работы без света, а ее часть — на 6 часов.

Впоследствии "Киевстар" планирует обеспечить 25% сети генераторами, способными питать оборудование трое суток. Однако в случае таких отключений речь будет идти о лоскутной сети с базовым сервисом — голосовая связь и 3G.

Более 50% станций lifecell оборудованы новыми литиевыми батареями, способными поддерживать работу на одном заряде примерно 4 часа. Более 1 700 базовых станций (из более чем 10 тысяч по стране) подключены к генераторам, благодаря которым смогут длительно обеспечивать связь, когда батареи сядут. Однако о быстром и бесперебойном мобильном интернете здесь речь не идет.

В Vodafone рассказали, что их базовые станции также оборудованы новыми литиево-ферромно-фосфатными аккумуляторными батареями. Более 50% станций смогут работать без света от 4 до 6 часов. Также компания раздумывает над установкой дизель-генераторов и пытается зарезервировать электропитание на критических объектах.

Почему желанные 10 часов — недостижимы?

Мобильные операторы объяснили, что 10 часов связи без света не получается обеспечить по таким причинам:

нужны значительные инвестиции, которые исчисляются в миллиардах гривен;

не хватает времени, чтобы найти столько аккумуляторов или генераторов, привезти их (в том числе из-за границы) и установить;

на крышах нельзя ставить генераторы, а именно в таких местах расположены многие станции;

если свет будут давать на 4 часа и выключать на столько же, аккумуляторы не будут успевать заряжаться, проблема решается путем увеличения подачи мощности на базовые станции через Облэнерго, но случаются проблемы с документами и отказы;

для замены аккумуляторов, заправки генераторов и слежения за исправностью системы нужны люди.

Напомним, госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова спрогнозировала, что зима будет одной из самых сложных. По ее словам, были обсуждены все сценарии и катастрофической ситуация не будет, но "будет сложно".

Нардеп Сергей Нагорняк рассказал, от чего будут зависеть отключения электроэнергии зимой. Он сообщил, что по оптимистическому сценарию света не будет по 2-4 часа в день.