"Зима не будет приятной": посол ЕС назвала города, где будет сложная ситуация со светом

По словам Катарины Матерновой, все предполагаемые сценарии предусматривают, что катастрофической ситуация в холодный период не будет, однако с трудностями население столкнется точно.

Related video

Ближайшая зима, согласно прогнозам, будет одной из самых сложных для Украины. Связано это с российскими обстрелами, которые приводят к отключениям света. Деталями поделилась посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

По ее словам, украинцев действительно ждет непростая зима, однако ситуация вряд ли будет катастрофической, о чем говорят все полученные предположительные сценарии.

"Я, конечно же, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все сценарии, которые мы получали, говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной", – заявила Катарина Матернова.

Самыми уязвимыми городами, продолжает посол ЕС в Украине, являются Киев, Харьков, Одесса, а также все остальные, где присутствует централизованное отопление. Она намерена находиться в столице и прочувствует на себе все последствия российского террора, поэтому надеется, что катастрофического сценария удастся избежать. Евросоюз также намерен продолжать поддержку миллионов украинцев, которые покинули родную страну.

"Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. Так что да, мы рассматриваем различные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы", — подытожила Катарина Матернова.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что в Центре Разумкова сказали, возможна ли "катастрофа" зимой и полный блэкаут в Украине. Эксперт Владимир Омельченко не стал исключать возможности, что зимой украинцы останутся без тепла и света. Однако предупредил, что население многого не знает.

8 сентября сообщалось, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал три города, в которых будет сложнее всего с электроснабжением этой зимой. По его словам, в Киеве "будут сидеть без света по 16 часов в сутки".